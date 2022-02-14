مفرح الشمري



كشفت الإعلامية القديرة ماما أنيسة لـ«الأنباء» عن إصابتها بفيروس كورونا، بعد أن قامت بإجراء مسحة طبية قبل ايام ثبت إيجابيتها، على الرغم من تلقيها جرعتين من اللقاح بالاضافة الى الجرعة التعزيزية منذ فترة طويلة.



وقالت المربية الفاضلة ماما أنيسة انها اجرت المسحة الطبية بعد شعورها ببعض التعب في الفترة السابقة؛ ليقرر الاطباء حجرها في منزلها حتى تستقر حالتها الصحية.



وأضافت: أنا حاليا محجورة في البيت، والحمد لله على كل حال، ولكن لا أعلم كيف أصبت بـ«الكورونا» على الرغم من انني لا اخرج نهائيا، ولكن قدر الله وما شاء فعل. وأرجو من الجميع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية للحد من انتشار كورونا، متمنية للجميع السلامة من هذا الوباء الخطير، وأهل الكويت على راسي كلهم، والله يحفظهم من كل مكروه، وأطلب منهم الدعاء بالشفاء، وجزاهم الله عني ألف خير.



«الأنباء» تتمنى الشفاء العاجل للمربية الفاضلة ماما أنيسة، وأن يلبسها الله ثوب الصحة والعافية ويحفظها من كل مكروه..اللهم آمين.