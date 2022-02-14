حفل الـ 13 نجماً في الرياض يخوّف وفهد الناصر له نصيب الأسد دائماً فهو شريك النجاح ورفيق الدرب

جديدي ميني ألبوم يضم 5 أغانٍ بـ«ستايلات مختلفة»..وأشوف نفسي في الزي الرسمي وأفتخر فيه

حوار - ياسر العيلة



النجم الكويتي مطرف المطرف حالة خاصة بين المطربين فهو لا يغني إلا ما يحب أن يسمعه وسر نجاحه أنه يشبه أغنياته فهو يملك حسا فنيا مرهفا، يمزج بين انتقاء الكلمة المغناة، إضافة إلى القدرة على أداء اللون الغنائي الأصيل.



«الأنباء» التقت مطرف المطرف في ستديو الملحن فهد الناصر، حيث حدثنا عن مشاركته الأخيرة في حفل «إكسبو 2020 دبي» وحفل طلبة الكويت في مدينة مانشستر ببريطانيا بالإضافة لجديدة من الحفلات والأغاني وغيرها من الأمور من خلال الحوار التالي:



‏في البداية خليني أبارك لك على النجاح الكبير الذي حققته مؤخرا في حفل «إكسبو 2020 دبي» كلمني عن الحفل وعن استقبال الجمهور لك؟



٭ ‏الحمد لله الحفل كان أكثر من رائع وكانت ليلة غنائية كويتية عاشها جمهور «إكسبو 2020 دبي» على أنغام وإيقاعات الموسيقى بقيادة المايسترو وسام خصار وأضاف: «إكسبو 2020 دبي» حدث دولي يقدم لونا فنيا موسيقيا من كل بلد، وهي طريقة مميزة ومتفردة للتعرف إلى ثقافات دول العالم عبر الفن والموسيقى. ومما لا شك فيه أن «إكسبو 2020» يعد من أهم المنصات التي جمعت نخبة من الرواد وأبرز نجوم الغناء والموسيقي في مكان واحد «وأشكر الجمهور المتميز الذي حضر الحفل في تفاعله مع مختلف الأغنيات التي قدمتها بالإضافة للتنظيم الرائع للحفل وبالمناسبة هذا هو الحفل الأول لي في دولة الإمارات العربية المتحدة وأنا سعيد ومستأنس جدا به وأيضا هو الحفل الأول الذي يجمعني بأختي المطربة آلاء الهندي.



وماذا تقول عن حفل مدينة مانشستر الذي أقامه طلبة الكويت في بريطانيا والذي قمت بإحيائه الشهر الماضي؟



٭ ‏باختصار أقول لك إن هذا الحفل هو أقوى حفل بالنسبة لي قدمته حتى الآن من حيث تفاعل الجمهور بدون مبالغة وكان من المفترض أن يقام الحفل في شهر نوفمبر الماضي ولكن تأجل لأسباب خاصة بالطلبة إلى تاريخ 22 يناير الماضي وكل شيء كان رائعا بداية من تجهيزات الحفل مرورا بالتنظيم والاستقبال كل شيء كان مرتبا ولا يمكن تقول أن هذا التنظيم الرائع قام به طلبة فقط وليس شركة كبيرة متخصصة في إقامة وتنظيم الحفلات الغنائية ‏وكما ذكرت لك كانت أول مشاركة لي لإحياء حفل في بريطانيا ولم أكن أعرف أجواء الحفلات هناك وصار شيء لم أتوقعه وهو الحضور الكبير والتفاعل من الجمهور من أول كلمة أنطقها من اي أغنية كانوا يغنون الأغاني بالكامل وليس دخلة الأغنية فقط وكانت معي فرقة الماص بقيادة المايسترو أيوب خضر.



‏هل الجمهور طلب أغاني محددة منك؟



٭ ‏أنا دخلت الحفل بأغنية «عال» وخلصت الأغنية قلت لهم قائمة الأغاني عندكم أنتم اختاروا اللي تحبون ان أغنيه لكم وبالفعل غنيت لهم ما يقارب 12 أغنية وكان الحضور حوالي 1700 طالب وكما ذكرت لك كل شيء كان منظما ومرتبا والقاعة ممتلئة عن آخرها.



‏وماذا عن حفلاتك المقبلة من بعد حفلة مانشستر وحفلة اكسبو دبي؟



٭ ‏عندي حفلة بالرياض وهو الحفل الثاني لي هناك هذا العام وفي شهر مارس المقبل عندي حفل في مهرجان هلا فبراير.



‏صف لي شعورك وانت تغني في الكويت في حفلات هلا فبراير بعد غياب عن الحفلات فترة طويلة بسبب كورونا؟



٭ ‏والله ولهان على الجمهور الكويتي ولهان على المسرح والأجواء التي كنا نعيشها وتعودنا عليها لكن الحمد لله على كل حال.



‏ما رأيك في كم الحفلات الكبير الذي يقام في المملكة العربية السعودية؟ ولماذا لم نشاهدك في هذه الحفلات بشكل كبير؟



٭ ‏بالعكس أنا متواجد بشكل جيد ولكن الحفلات كثيرة وأماكنها كثيرة وأنا متواجد بشكل مستمر هناك.



‏ما رأيك في الحفل الغنائي الضخم الذي أقيم في موسم الرياض مؤخرا والذي ضم 13 مطربا ومطربة؟



٭ ‏أنا تابعت الحفل لكن صراحة كان شي يخوف إنك تشاهد 13 نجم سوبر في ليلة واحدة هذا شيء صعب وأنا أرى أن الإخوان في المملكة العربية السعودية بقيادة سعادة المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه توافقوا ونجحوا في خروج الحفل بهذا الشكل الرائع من حيث التنظيم والحضور الكبير كان قوي والناس مبسوطة فكرة جمع 13 فنانا وفنانة فكرة جريئة بكل صراحة.

ما سبب ظهورك الدائم في كل حفلاتك الغنائية بالزي الرسمي؟



٭ ‏أنا أشوف نفسي في هذا الزي الرسمي وأحب الظهور به وأفتخر فيه.



‏هل لديك مشروع غناء مقدمة مسلسل لرمضان المقبل؟



٭ ‏حتى الآن لا يوجد شيء وكل تركيزي حاليا منصب على الميني ألبوم الذي سوف أطرحه في الأسواق قريبا.



‏حدثني عن هذا الميني ألبوم؟



٭ ‏يضم 5 أغان، 4 منها من ألحان فهد الناصر والأغنية الخامسة من ألحان نواف عبدالله والكلمات بين سعد المسلم وعبدالله العماني وأحمد علوي وكل أغنية منهم لها ستايل مختلف عن الأخرى فهناك الرومبا والخبيتي والستايل الهندي.



‏الميني ألبوم يضم 4 أعمال من الملحن المتميز فهد الناصر بمفرده فما السر في ذلك؟



٭ ‏لا يوجد سر ولا شي وهذا ليس بجديد وفهد دائما له نصيب الأسد في ألبوماتي السابقة واخترت هذه الأغنيات الـ 4 لأنها عجبتني فهو شريك النجاح ورفيق الدرب.

وماذا عن الملحن نواف عبدالله؟



٭ ‏نواف ملحن جميل ونجحنا معا من قبل في أغان مثل منهك غرام وفاقدك وما هو أنت.