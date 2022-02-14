قالت الإدارة العامة للطيران المدني ان مشاريع مطار الكويت الدولي تسير وفق الخطة الموضوعة لها، مبينة ان نسبة الإنجاز في مشروع الحزمة الثالثة بلغت 71% جاء ذلك في تصريح أدلى به نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع سعد العتيبي لـ «كونا» عقب الجولة الميدانية التي قام بها وفد من الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتمنية بحضور المدير العام للطيران المدني يوسف الفوزان والامين العام للامانة د.خالد مهدي.

وأوضح العتيبي ان مشروع الحزمة 3 يتكون من أربع مراحل رئيسية الأولى تطوير المنطقة الجنوبية في مطار الكويت الدولي، والثانية إنشاء المدرج الثالث الجديد، والثالثة إعادة إنشاء وتطوير المدرج الشرقي اضافة للمرحلة الرابعة التي تتضمن انشاء برج المراقبة الجديد. وتوقع إنجاز برج المراقبة الجديد في يوليو المقبل، مبينا أنه من المتوقع كذلك الانتهاء من أعمال المدرج الثالث في أغسطس المقبل.

وقال العتيبي ان الجولة التفقدية تأتي في إطار حرص «الطيران المدني» على إنجاز المشاريع الحيوية في مطار الكويت الدولي على أكمل وجه.