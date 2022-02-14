مريم بندق



يستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم مؤشرات جلسة التصويت على طلب طرح الثقة في وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد.

وبحسب مصادر مطلعة فإن الحكومة ستحضر الجلسة المحددة بعد غد الأربعاء، ويستمع المجلس الى استعدادات الوزارات المختصة لمواجهة أي أحداث طارئة في العالم، مشيرة إلى ان حسم أسماء قياديين جدد على بند ما يستجد من أعمال.

هذا، ويوجه المجلس لإعلان قرارات ومواعيد تخفيف قيود كورونا، في ضوء تقييم لجنة طوارئ كورونا الوزارية التي تجتمع اليوم للتوصيات الـ 4 المرفوعة من المجلس.

وأوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه بالنسبة للتوصية النيابية الأولى التي نصت على رفع القيود الفورية على غير متلقي اللقاح والاكتفاء بفحص pcr لدخول المرافق العامة والمجمعات التجارية فإنه يمكن رفع القيود على غير متلقي اللقاح والاكتفاء بمسحة «Pcr» لدخول المجمعات التي تزيد مساحتها على 6000 متر مربع مثل الأفنيوز ومجمع 360 والبوليفارد مع تحديد توقيت التنفيذ.

وبخصوص الجزئية المتعلقة بالسماح لغير متلقي اللقاح بالسفر للدول التي تسمح باستقبال غير المطعمين فالقرار حسب توجيه مجلس الوزراء حول التوقيت والظروف والضوابط التي يراها الأنسب للتنفيذ.

وردا على التوصية الثانية المتعلقة بالاكتفاء بالجرعة الثانية لاعتبار الشخص محصنا بالكامل والسماح له بالسفر للخارج فيعود القرار ايضا إلى توجيه مجلس الوزراء مجتمعا بعد نجاح وزارة الصحة في قطع نصف المسافة و قرب الإعلان عن تطعيم مليون مواطن ومقيم بالجرعة الثالثة التنشيطية مع الأخذ في الاعتبار الاجراءات التي تحقق تسهيل الاقبال على تلقي الجرعة الثالثة، لافتة الى ان اعتبار الجرعة التنشيطية اختيارية يعني السماح لجميع من تلقى الجرعتين بالسفر ودخول المجمعات من دون تقديم Pcr.

وحول التوصية الثالثة بعدم اشتراط الحصول على مسحة pcr للمواطنين القادمين إلى الكويت والاكتفاء بعملها فور الوصول، قالت المصادر: وارد عدم اشتراط تقديم فحص PCR لبعض فئات المواطنين المحصنين القادمين من الخارج ومن الفئات ايضا المواطن الذي تظهر النتيجة اصابته بكورونا وذلك بعد مرور 7 أيام من تاريخ اخذ العينة الإيجابية للمحصن، و10 أيام لمن لم يستكمل التحصين، لافتة الى ضرورة توفير امكانيات فنية وبشرية في مطار الكويت لتنفيذ المسحة لجميع القادمين في اللحظة نفسها، وتخفيف قيود فحص PCR على القادمين يمكن بقبول فحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس كورونا.

وبشأن التوصية الرابعة المتعلقة بعدم التفرقة بين الأطفال متلقي جرعة اللقاح وغير متلقي اللقاح، أجابت المصادر: أي إجراء يهدف إلى حماية الأطفال جميعا من متلقي أو غير متلقي اللقاح.

9 إجراءات جديدة نحو التخفيف

1 ـ رفع القيود عن غير متلقي اللقاح والسماح لهم بدخول المطاعم والمجمعات بعد عمل PCR أسوة بدخول المدارس.

2 ـ إعفاء فئات من القادمين المحصنين من فحص الـ PCR.

3 ـ إلغاء حجر القادمين المحصنين فور سلبية الفحص.

4 ـ تخفيض مدة الحجر والعزل للمصابين والمخالطين المحصنين وغير المحصنين.

5 ـ استمرار وقف إقامة المناسبات الاجتماعية بالأماكن المغلقة مثل الأعراس والمؤتمرات والمناسبات الأخرى التي تقام في الخيم المؤقتة وقاعات الفنادق وصالات التعزية.

6 ـ عدم إلزام المغادرين بعمل PCR إلا للدول التي تشترط الفحص قبل السماح بدخول القادمين إلى أراضيها.

7 ـ زيادة معدل الدوام في الجهات الحكومية إلى 100% مع استمرار إعفاء أصحاب الأمراض المزمنة.

8 ـ عودة صفوف المصلين للتراص في المساجد مع الالتزام بالكمام ووقت الصلاة وفتح النوافذ والأبواب.

9 ـ تخفيف قيود كورونا على المواطنين والمقيمين بإلغاء استقبال المراجعين في الجهات الحكومية وفق مواعيد مسبقة إلى جانب عدم إلزامية الكمامة في الأماكن المفتوحة.