بشارة حصل على جائرة الدولة التقديرية في مجال الخدمات الثقافية والحجي في العلوم الاجتماعية والقفاص في الفنون التشكيلية



أشاد وزير الإعلام والثقافة ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.حمد روح الدين بالجهد الفكري الإبداعي المتميز للمكرمين الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية، معربا عن شكره لهم على ما قاموا به من إسهامات رفعت اسم الكويت عاليا.



وأعرب روح الدين في تصريح لـ «كونا» بمناسبة الإعلان عن الفائزين بجائزة الدولة التقديرية والتشجيعية عن بالغ الفخر والاعتزاز للاهتمام والرعاية والدعم للمشهد الثقافي الكويتي بكل ألوانه وأشكاله الذي توليه القيادة السياسية العليا للبلاد وفي مقدمتها صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد .



وثمن جهود الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية من أبناء الكويت ممن تركوا بصمات كبيرة وأثرا متميزا عبر أعمالهم الإبداعية والمتميزة التي أثرت الحركة الثقافية والفكرية والفنية والأدبية في الكويت والدور الحضاري والتنويري الذي تقوده على الساحة الثقافية الخليجية والعربية وشكلت علامة بارزة في مسيرة الحياة الثقافية الكويتية.



وتقـــدم روح الديـــن بجزيل الشكر لأعضاء لجنة جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعيــــة تقديــرا لدورهم البناء والمعطاء وعملهم الوطني الدؤوب سعيا لإبراز الوجه المشرق للكويت حضاريا وثقافيا لتظل الكويت منارة الثقافة وملهمة الإبداع.



وفيما يخص أسماء الفائزين بجائزة الدولة التقديرية حصل عبدالله بشارة على جائرة الدولة التقديرية لعام 2021 في مجال الخدمات الثقافية، وذلك لدوره البارز في خدمة الحياة الثقافية عبر موقعه الرسمي وإسهاماته المتميزة في المجال السياسي على صعيد تعزيز حضور الكويت الديبلوماسي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وغيرها من الإسهامات الثقافية البارزة ولرفده المكتبة العربية بعدد من المؤلفات التي أرخت للحياة السياسية المعاصرة.



وحصل يعقوب الحجي على جائزة الدولة التقديرية لعام 2021 في مجال العلوم الاجتماعية، وذلك لدوره المتميز في خدمة وحفظ التراث الكويتي عبر مؤلفاته التي أسهمت في صون وحفظ التراث والتأكيد على أهميته بوصفه تراثا ثقافيا ثريا للكويت.



كما حصل خزعل القفاص على جائزة الدولة التقديرية لعام 2021 في مجال الفنون التشكيلية، وذلك لدوره الكبير في الحركة التشكيلية الكويتية، إذ «أسهم بأعماله الفنية المتميزة في خلق تواجد فني متميز على الساحة الفنية المحلية والعالمية».



وفيما يخص أسماء الفائزين بجائزة الدولة التشجيعية في مجال الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية لعام 2021 فقد حصل عليها كل من الفنان فهد الهاجري، إذ حصل على جائزة الفنون التشكيلية والتطبيقية (النحت) عن عمله (إصرار) والفنانة حصة النبهان التي حازت جائزة التمثيل المسرحي عن دورها في مسرحية (البارج).



وحقق المخرج عبدالعزيز المرشد جائزة الإخراج المسرحي عن برنامج «الريادة.. طموح»، كما فاز المخرج صادق بهبهاني بجائزة الإخراج السينمائي عن فيلم (خلني ساكت).



وفي مجال الآداب حصل عبدالله العتيبي على جائزة القصة القصيرة عن عمله (أرق العشيش) وحصل أحمد المطوع على جائزة أدب الطفل عن عمله (سلسلة كانت البداية) وفاز يوسف البناي بجائزة الترجمة الى اللغة العربية عن عمله (نظرية كلشي: اصل ومصير الكون).



أما في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية فقد حصلت د.نور الحبشي على جائزة الدراسات التاريخية والآثارية والمأثورات الشعبية للكويت عن عملها (العلاقات الكويتية - الأميركية 1868-1991) فيما حصل على جائزة التاريخ والآثار د.عبدالله الهاجري عن عمله (تاريخ الكويت الإمارة والدولة: التأسيس - التطور - الهوية - المجتمع) وحصل على جائزة العلوم السياسية د.عبدالله الشايجي عن عمله (تطور مبادئ رؤساء الولايات المتحدة من جورج واشنطن إلى جورج بوش 1789-1992).