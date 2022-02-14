السفير المصري: الاستثمارات الكويتية في مصر تتجاوز الـ 19 مليار دولار منها 5 مليارات دولار مسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار

مصر تخطو خطوات مميزة نحو التنمية الاقتصادية الشاملة وحققت إنجازات كبيرة وهائلة في عهد الرئيس السيسي

البنك الدولي رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بمعدل نصف نقطة مئوية ليصبح 5.5% في العام المالي الحالي 2021 - 2022

نعتمد التفاوض في ملف سدّ النهضة نهجاً ولن نلجأ إلى الحلّ العسكري.. والاقتصاد المصري نجح في مواجهة «كورونا» وحققنا معدل نمو موجب في 2020

مصر بيئة ملائمة للاستثمار والمستثمر يستطيع تحويل أرباح مشروعاته بالكامل



أسامة دياب



استقبل رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق، السفير المصري لدى البلاد أسامة شلتوت، بحضور نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد، ومستشار رئيس التحرير الزميل حسام فتحي، والمستشار الإعلامي بالسفارة أحمد أبو المجد، ورئيس مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط طارق حمدي، والمدير الإداري للوكالة أحمد عبود.

وتناول اللقاء في أجواء ودية العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وأهم سبل دعم وتعزيز التعاون الإعلامي بين جريدة «الأنباء» والسفارة المصرية فيما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وذلك إيمانا بأهمية دور الإعلام في تسليط الضوء على القضايا المشتركة.



كما تطرق النقاش إلى الطفرة الاقتصادية النوعية التي تشهدها مصر، وحزمة القرارات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة المصرية لدعم المستثمرين الخليجيين والأجانب، فضلا عن موقف مصر من عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



في البداية، أشاد رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق بقوة ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، حيث بنيت على أسس صلبة من الأخوة والصداقة والثقة والاحترام المتبادل، مثنيا على تطورها على كل الأصعدة ومختلف مجالات التعاون.



وأعرب المرزوق عن سعادته بالطفرة الاقتصادية النوعية التي تشهدها مصر من خلال تطوير البنية التحتية والمشاريع العملاقة التي تقوم بها الحكومة لدعم الاقتصاد المصري، مشددا على أن المستثمر الكويتي متعطش للاستثمار في مصر.



من جهته، أكد السفير المصري لدى البلاد أسامة شلتوت أن العلاقات المصرية - الكويتية مثال يحتذى في العلاقات الثنائية بين الدول، لافتا إلى أن مصر تشدد دائما على تأييدها المطلق ومساندتها القوية لكل ما يصب في مصلحة أمن واستقرار الكويت، معربا عن أمله في أن يواصل البناء على العلاقات القوية بالأساس بين البلدين، ومواصلة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.



طفرة نوعية



وكشف شلتوت أن مصر تخطو خطوات مميزة نحو التنمية الاقتصادية الشاملة، وحققت إنجازات كبيرة وهائلة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فلقد حقق الاقتصاد المصري طفرة نوعية غير مسبوقة شهدت بها المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية، موضحا أن البنك الدولي رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بمعدل نصف نقطة مئوية ليصبح 5.5% في العام المالي الحالي 2021- 2022 بحسب «تقرير أفاق الاقتصاد العالمي»، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تأتي كنتيجة مباشرة لزيادة الصادرات، والنمو في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والغاز، فضلا عن انتعاش قطاع السياحة، مبينا أن هذه التوقعات تتماشى مع توقعات الحكومة المصرية لنمو الاقتصاد، حيث توقعت نسبة نمو من 5.5% إلى 5.7% خلال العام الحالي وفق ما أعلنته وزيرة التخطيط هالة السعيد الشهر الماضي.



وأشار شلتوت إلى أن الاقتصاد المصري نجح في مواجهة جائحة كورونا بفضل قاعدة البيانات الأساسية التي وضعتها وزارة الصحة أثناء حملتها للقضاء على فيروس «سي»، كاشفا عن أن مصر كانت من أبرز بلدان الأسواق الصاعدة القليلة التي حققت معدل نمو موجب في 2020، بفضل استجابة الحكومة في الوقت المناسب، والفترة القصيرة من الإغلاق العام وتنوع الاقتصاد المصري نسبيا.



سوق واعد وبيئة ملائمة للاستثمار



ولفت شلتوت إلى أن مصر سوق واعدة وبيئة ملائمة للاستثمارات الأجنبية والعربيـــة والخليجيــة المباشرة، فهي أرض الفرص الملائمة، موضحا أهمية الاستقرار السياسي كشرط يسبق الاستثمار، مبينا أن إنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر يمثل انعكاسا لاستقرار البلاد وجاذبيتها للاستثمار الدولي، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تشجع المستثمرين العرب والأجانب بحزمة من القوانين الداعمة، ولعل أبرزها إمكانية تحويل أرباح مشروعات المستثمرين بالكامل.



وكشف شلتوت عن أن إجمالي احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري تجاوز الـ 43 مليار دولار، مشيرا إلى أن الحجم الحقيقي للاستثمارات الكويتية في مصر يتجاوز الـ 19 مليار دولار منها 5 مليارات دولار مسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار كاستثمار مباشر، والباقي استثمارات قديمة وتضاعف قيمتها السوقية.



مشروعات ضخمة



وأشار شلتوت إلى عدد من المشروعات التنموية الضخمة التي تقوم بها الحكومة لدعم وتعزيز الحياة الاجتماعية للمواطن المصري البسيط وأهمها حياة كريمة وإزالة العشوائيات وتطوير القرى وتبطين الترع والذي كان له أثر مميز على صحة المواطن والحفاظ على مخزون مصر المائي.

وأوضح أن التصنيع العسكري المصري يشهد حالة من التطور المستمر والتي تواكب ارتفاع مؤشرات تصنيف الجيش المصري ضمن أفضل الجيوش عالميا، ولعل نجاح مصر في تصنيع الطائرات بدون طيار أبرز دليل على ذلك.



وردا على سؤال حول آخر تطورات ملف سد النهضة، أوضح السفير المصري أن مصر تعتمد التفاوض نهجا، ومستمرة فيه ولن تلجأ إلى الحل العسكري.



وشدد شلتوت على دور مصر الإيجابي في دعم دول الجوار والمساهمة في الحفاظ على استقرارها، موضحا أن مصر يهمها أن تكون حدودها آمنة ومستقرة.