ليلى الشافعي



بمناسبة قرب حلول الأعياد الوطنية نظمت الهيئة العامة لشؤون القُصر أمس احتفالية بسيطة مع موظفيها وأبنائها المشمولين برعايتها، بحضور الفئات الإشرافية لبعض الإدارات الخدمية في الهيئة مثل «الخدمة والمتابعة» و«العقارية» و«الرعاية الاجتماعية والتربوية» و«الهندسية» و«القانونية» و«مالية القصر» و«النشاط التجاري للتركات»، وذلك للرد على استفسارات المراجعين خلال هذا اليوم.



وفي هذا السياق، قالت مدير إدارة الرعاية الاجتماعية والتربوية ورئيس لجنة الأنشطة والفعاليات تماضر العمر ان الهيئة أقامت الاحتفال في إطار المنهجية المتبعة للتواصل الاجتماعي مع الموظفين والقصر وتوفير أفضل سبل الرعاية والترفيه لهم.



وأكدت العمر أن الهيئة تحرص دائما على تقديم أفضل الخدمات وإقامة الفعاليات التي من شأنها تعزيز سبل التواصل بين الموظفين والأبناء بما يعود عليهم بالفائدة ويلبي كل احتياجاتهم، كما تعتزم إقامة بعض الفعاليات خلال الفترة المقبلة، لتحقيق أهدافها في إسعاد أبنائها المشمولين برعايتها.