رحب رئيس جمعية المهندسين م.فيصل العتل بحرص وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس على التعاون مع المجتمع المدني في خدمة الدولة والمجتمع، لافتا الى لقائه مع الفارس بمكتبها في بلدية الكويت، حيث تم تناول عددا من المواضيع وعرض عليها مشاريع ومبادرات المهندسين في المجالات ذات العلاقة بالمهنة وتكويت القطاع الهندسي.

وأوضح العتل قي تصريح صحافي بعد اللقاء أنه قد قدم للفارس شرحا موسعا عن مبادرات الجمعية التي قدمتها الى المجلس البلدي وبلدية الكويت، لافتا إلى أن مبادرات المهندسين في جنوب سعد العبدالله والقيروان وتطوير لوائح البناء المقدمة الى المجلس البلدي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة من هذه الجهات لخدمة المواطنين.

وأكد العتل، أن الوزيرة أبدت تفهما ودعما للجمعية لتكون الجهة الحصرية لاعتماد المهندسين في مختلف قطاعات الدولة والمجتمع أو الراغبين في فتح مكاتب هندسية، لافتا الى استعداد الجمعية لإتمام الربط الإلكتروني مع البلدية واتحاد المكاتب الهندسية وأي جهة أخرى للإسراع في عملية الاعتماد وفتح آفاق التعاون لفتح المزيد من المجالات لعمل المهندسين وانخراطهم في سوق العمل الخاص.

وأضاف العتل، ولقد سعدنا بتفهم الوزيرة الفارس لمطالبة الجمعية بعودة رئاسة لجنة مزاولة المهنة الهندسية الى جمعية المهندسين كونها الجهة الحيادية التي يمكنها متابعة الارتقاء بأنظمة المزاولة المهنية وتوجيه سوق العمل بما يتطلبه من كوادر هندسية - كويتية، مضيفا اننا قدمنا للوزيرة شرحا موسعا عن أهمية عودة رئاسة اللجنة الى الجمعية.

وذكر العتل، أن الوزيرة الفارس قد وعدت بإنهاء مشكلة بدلات المواقع للمهندسين في وزارة المواصلات في القريب العاجل، مضيفا اننا طلبنا الدعم لدى مجلس الخدمة المدنية للإسراع بفتح باب توظيف المهندسين الكويتيين في وزارتي الأوقاف والتربية من خلال المبادرات المقدمة من قبل الجمعية والتي تمت الموافقة عليهما من قبل الوزارتين.