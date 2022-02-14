عبدالهادي العجمي



علمت «الأنباء» من مصدر مطلع في وزارة المالية ان زيادة المتقاعدين التي تبلغ 30 دينارا سيتم صرفها في أغسطس المقبل. وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ستودع الزيادة المقررة مع رواتب المتقاعدين ومستحقي الأنصبة من المعاشات التقاعدية في أغسطس المقبل.



وأوضح المصدر ان الزيادة مستحقة لجميع موظفي وموظفات الجهات الحكومية من مدنيين وعسكريين الذين مازالو على رأس العمل، بشرط ان يكون تقاعدهم بتاريخ 31 يوليو المقبل وما قبل هذا التاريخ.



وردا على سؤال «الأنباء» هل صدرت أوامر بأن تكون هذه الزيادة سنوية بدلا من ان تكون كل 3 سنوات، أجاب المصدر: ان هذا الأمر يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء أو إقرار قانون من المشرع في مجلس الأمة.