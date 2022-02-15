177.7 ألف مواطن ومواطنة جامعيون في سوق العمل.. مقابل 203.2 آلاف مقيم

19 ألف مواطن ومواطنة يحملون ماجستير ودكتوراه.. مقابل 12.77 ألفاً من الوافدين

علي إبراهيم



تتقلص أعداد الوافدين من حملة الشهادة الجامعية وما فوقها (ماجستير ودكتوراه) في القطاع الحكومي، فيما تتزايد أعدادهم في القطاع الخاص بصورة ملحوظة.



ووفقا لأرقام رسمية صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، فإن أعداد المقيمين من حملة الشهادات الجامعية العاملين في القطاع الحكومي تراجعت بنحو 1785 وافدا خلال أول 9 أشهر من 2021، كما تراجعت أعداد المقيمين من حملة الشهادات فوق الجامعية بنحو 427 مقيما.



الجامعيون



وتفصيليا، ارتفعت أعداد المواطنين والمقيمين الجامعيين العاملين في سوق العمل الكويتي خلال أول 9 أشهر من العام 2021 بنسبة 3.8% بنحو 14 ألف مواطن ومقيم ليصبح عددهم في 30 سبتمبر الماضي 381 ألفا مقارنة مع 367 ألف مواطن ومقيم في نهاية ديسمبر 2020.



وارتفعت أعداد الكويتيين الجامعيين بسوق العمل بنسبة 7% بما عدده 12489 مواطنا ومواطنة ليصبح عددهم الإجمالي في نهاية سبتمبر الماضي 177.78 ألفا مقابل 165.29 ألف مواطن ومواطنة جامعيين في نهاية ديسمبر 2022، كما زادت أعداد الجامعيين من غير الكويتيين بنسبة 0.75% بما عدده 1515 مقيما ومقيمة ليصبح عددهم 203.2 آلاف مقيم ومقيمة بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع 201.7 ألف في نهاية ديسمبر 2020.



وتظهــــر الأرقــــام أن الجامعيين العاملين بالقطاع الخاص شهدت أعدادهم زيادة سواء للمواطنين أو المقيمين، إذ ارتفع إجماليهم بنسبة 3% بما عدده 5254 مواطنا ومقيما ليصبحوا 185.2 ألف مواطن ومقيم بنهاية سبتمبر 2021 مقارنة مع 179.96 ألف مواطن ومقيم في نهاية ديسمبر 2020. وارتفعت أعداد الجامعيين من المواطنين في القطاع الخاص بنسبة 9% بما عدده 1954 مواطنا ومواطنة ليصبح عددهم 23.4 ألفا بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع 21.46 ألفا في نهاية ديسمبر 2020، أما نظراؤهم من المقيمين فقد زاد عددهم بنسبة 2% بنحو 3300 وافد ووافدة ليصبحوا 161.8 ألف مقيم في نهاية سبتمبر مقارنة مع 158.5 ألف مقيم في نهاية ديسمبر 2020.



وتوضح الأرقام تقلص أعداد الجامعيين من المقيمين في القطاع الحكومي فيما يشهد القطاع زيادة في إجمالي أعداد الجامعيين مدفوعة بارتفاع عدد المواطنين الذين دخلوا سوق العمل عبر القطاع العام. وزاد إجمالي عدد الجامعيين العاملين في القطاع الحكومي بنسبة تناهز الـ 5% بواقع 8750 شخصا، ليصبح عددهم 195.8 ألف مواطن ومقيم في نهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع 187 ألفا في نهاية ديسمبر 2020، وارتفع عدد المواطنين الجامعيين في القطاع الحكومي بنسبة 7.3% بما عدده 10535 مواطنا ومواطنة ليصبح عددهم بنهاية سبتمبر الماضي 154.36 ألف مواطن ومواطنة مقارنة مع 143.8 ألف مواطن ومواطنة في نهاية ديسمبر 2020. وتراجعت أعداد المقيمين من الجامعيين العاملين بالقطاع الحكومي بنسبة تجاوزت الـ 9% بنحو 1785 مقيما ومقيمة ليبلغ عددهم بنهاية سبتمبر الماضي 41.439 ألف وافدا ووافدة مقارنة مع 43.224 وافد ووافدة بنهاية ديسمبر 2020.



ماجستير ودكتوراه



زادت أعداد المواطنين والمقيمين من حملة الماجستير والدكتوراه في سوق العمل الكويتي بنسبة 7.2% بنحو 2133 مواطنا ومقيما خلال أول 9 أشهر من 2021 حيث بلغ عددهم بنهاية سبتمبر الماضي 31.7 ألف مواطن ومقيم، مقارنة مع 29.6 ألفا في نهاية ديسمبر 2020.



وارتفعت أعداد المواطنين من تلك الفئة بنسبة 6% بنحو 1067 مواطنا ليبلغ عددهم 18.98 ألف مواطن بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع 17.9 ألفا في نهاية ديسمبر 2020، كما ارتفعت أعداد المقيمين من تلك الفئة بنسبة 9% بما عدده 1066 مقيما إلى 12779 مقيم في نهاية سبتمبر 2021 مقارنة مع 11.7 ألف في نهاية ديسمبر 2021. وزادت أعداد المواطنين والمقيمين من حملة المؤهلات فوق الجامعية بالقطاع الخاص بنسبة 35% بنحو 1886 مواطنا ومقيما ليبلغ عددهم بنهاية سبتمبر الماضي 7235 مقارنة مع 5349 في بداية 2021، وارتفعت أعداد المواطنين بينهم بـ 393 مواطنا ومواطنة والمقيمين بـ 1493 مقيما ومقيمة.



وفي القطاع الحكومي زاد إجمالي أعداد المواطنين والمقيمين من حملة الماجستير والدكتوراه بـ 247 مواطنا ومقيما ليصبح عددهم 24.53 ألفا بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع 24.28 ألف بنهاية ديسمبر 2020، وجاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع أعداد المواطنين من تلك الفئة في الحكومة بـ 674 مواطنا ومواطنة وتراجع أعداد المقيمين بـ427 مقيما ومقيمة.