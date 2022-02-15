العجيل: هذا الإطار هو أحد العناصر الرئيسية للبنك والتي تم إنشاؤها استجابة للتحول العالمي السريع نحو الاستدامة

حيات: المبادرة تؤكد مكانة البنك كأحد المؤسسات الرائدة في المساهمة في تحويل الكويت ودول المنطقة الأخرى إلى اقتصادات أكثر استدامة

الصانع: إنشاء أطر التمويل المستدام التي تحدد معايير تأهيل المشاريع والشركات للتمويل المستدام أصبح أمراً بالغ الأهمية

نجح بنك برقان في إنشاء إطار عام للتمويل المستدام وفقا للمبادئ المعمول بها لدى الرابطة الدولية لسوق رأس المال (ICMA) وجمعية سوق القروض (LMA)، وسوف ينظم هذا الإطار توزيع العائدات الناتجة عن إصدارات سندات وقروض الاستدامة نحو تمويل المشاريع والشركات التي تحقق آثارا بيئية واجتماعية إيجابية، كما يتناول هذا الإطار الآلية التي سيتم من خلالها إدارة عائدات سندات وقروض الاستدامة غير الموزعة، وكيفية القيام بعملية التخصيص واعداد التقارير الخاصة بالآثار البيئية والاجتماعية الناتجة عن أنشطة التمويل المستدام لصالح جميع أصحاب الشأن الحاليين والمحتملين.



وبهذه المناسبة، صرح ماجد عيسى العجيل، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك برقان، قائلا: إن هذا الإطار هو أحد العناصر الرئيسية لخطة الاستدامة الموسعة للبنك، والتي تم انشاؤها استجابة للتحول العالمي السريع نحو الاستدامة وعلى ضوء رؤية «كويت جديدة 2035»، التي تسهم في تحقيق عدد من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.



كما علّق مسعود محمود جوهر حيات، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجهاز التنفيذي لمجموعة بنك برقان، قائلا: فخورون لأن بنك برقان هو أول بنك كويتي وأحد أول البنوك في المنطقة الذي يقوم بتأسيس إطار عام للتمويل المستدام، وتبين هذه المبادرة التزام البنك الكبير بالاستدامة، وهو ما يؤكد مكانته كإحدى المؤسسات الرائدة في المساهمة في تحويل الكويت ودول المنطقة الأخرى إلى اقتصادات أكثر استدامة.



وأضاف: من الناحية الإستراتيجية، يعد الإطار العام للتمويل المستدام وسيلة تساعد على مواءمة مؤسسات التمويل الدولية التي لديها قيم استدامة متجذرة من عملاء البنك الذين يهتمون بالاستدامة والذين يتطلعون إلى القيام بمبادرات الاستدامة لصالح العديد من المجتمعات.



وأوضحت دلال يوسف الصانع، رئيس أسواق رأسمال الدين لدى بنك برقان: من المتوقع أن تسعى الأسواق الناشئة بنشاط نحو اتباع مناهج مسؤولة من الناحيتين البيئية والاجتماعية لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة والتعليم والرعاية الصحية، من ضمن العديد من مبادرات الاستدامة المؤثرة الأخرى. ومن المتوقع أن يؤدي هذا، إلى جانب الندرة النسبية لإصدارات سندات وقروض الاستدامة من الأسواق الناشئة، إلى زيادة كبيرة في حجم هذه الإصدارات وقيمتها الإجمالية في السنوات المقبلة.



وأضافت: لأغراض تسهيل تدفق التمويل المستدام، تقوم المؤسسات الاقتصادية الرئيسية التي تعمل في الأسواق الناشئة بالتلبية التدريجية لمتطلبات الشفافية لمجموعات المستثمرين الدوليين فيما يتعلق بخطط الاستدامة وأنشطتها وأهدافها. وبالتالي، فإن إنشاء أطر التمويل المستدام التي تحدد معايير تأهيل المشاريع والشركات للتمويل المستدام أصبح أمرا بالغ الأهمية.



قام بنك اتش إس بي سي (HSBC) بالعمل كمستشار حصري لهيكلة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات عند انشاء الإطار العام للتمويل المستدام. وقد حصل بنك برقان على رأي طرف ثان حول هذا الإطار من شركة عالمية رائدة ومختصة بهذا الشأن، والتي قامت بتقييم مدى توافق الإطار مع مبادئ الرابطة الدولية لسوق رأس المال ومبادئ جمعية سوق القروض.