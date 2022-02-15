محمود عيسى



علمت مجلة ميد أن شركة المشروعات السياحية أرست على الشركة الاحمدية للمقاولات والتجارة المحلية عقدا لتنفيذ حزمة الأعمال الرئيسية في مشروع شاطئ المسيلة الجديد المقدرة تكلفته بحوالي 14 مليون دينار (ما يعادل 46 مليون دولار).



ويشمل نطاق العقد بناء مجمعات عديدة تشتمل على المطاعم، والمسابح ومرافق الاستجمام ومسارات الجري، والمناظر الطبيعية وغيرها على مساحة تمتد لنحو 9500 متر مربع بالإضافة الى إنشاء مواقف للسيارات تتسع لنحو 450 سيارة.



وكانت شركة المستشار الخليجي الكويتية قد تولت مهمة الخدمات الاستشارية للمشروع، فيما كانت شركة كراكنيل البريطانية المستشار الهندسي للمشروع، وتوقعت ميد بروجكتس التي تتتبع نشاط المشاريع الإقليمية أن يكتمل العمل في تطوير شاطئ المسيلة الجديد بحلول عام 2023.