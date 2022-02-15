شاركت وزارة المالية يوم أمس، في الاجتماع الخاص بلقاء المفوض الأوروبي للميزانية والإدارة يوهانس هان، حيث ترأس الاجتماع محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد يوسف الهاشل، وبحضور ومشاركة العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار غانم سليمان الغنيمان ووكيل وزارة المالية أسيل السعد المنيفي. وتم خلال الاجتماع بحث ومناقشة سبل التعاون المالي والاستثماري مع دول الاتحاد الأوروبي، كما تمت مناقشة موضوع «الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي» والذي يهدف إلى دعم التعافي الاقتصادي لدول الاتحاد بما يتماشى مع الاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة والمرونة، كما تم بحث فرص جذب المستثمرين بدول مجلس التعاون في مجال تغير المناخ وإصدار السندات الخضراء. حضر اللقاء كل من سفير الاتحاد الأوروبي لدى الكويت كريستيان تيودور والوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية طلال نمش النمش.