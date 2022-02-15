أظهرت بيانات معهد صناديق الثروة السيادية (إس دبليو إف آي)، تقدم صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى المرتبة السادسة عالميا بأصول تبلغ 580 مليار دولار، مقارنة بالمرتبة الثامنة بأصول قيمتها 480 مليار دولار. وجاء ارتفاع أصول الصندوق عقب إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، عن نقل 4% من أسهم «أرامكو السعودية» إلى الصندوق.



وقال ولي العهد السعودي إن نقل هذه الأسهم يعد جزءا من استراتيجية المملكة طويلة المدى الهادفة لدعم إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، كما يسهم في دعم خطط الصندوق الهادفة لرفع حجم أصوله تحت الإدارة إلى نحو 4 تريليونات ريال بنهاية عام 2025. وقلص الصندوق الفارق بينه وبين صندوق الاستثمار التابع لهيئة النقد بهونغ كونغ، الذي يحتل المركز الخامس بأصول 585.7 مليار دولار، وجاء ترتيب أكبر 10 صناديق عالمية من حيث الأصول:



1 ـ صندوق التقاعد النرويجي: بقيمة أصول 1.4 تريليون دولار.



2 ـ شركة الصين للاستثمار: بقيمة أصول 1.22 تريليون دولار.



3 ـ الهيئة العامة للاستثمار الكويتية: قيمة الأصول 738 مليار دولار.



4 ـ جهاز أبوظبي للاستثمار: قيمة الأصول 698 مليار دولار.



5 ـ محفظة الاستثمار لمؤسسة النقد بهونغ كونغ: قيمة الأصول 586 مليار دولار.



6 ـ صندوق الاستثمارات العامة: قيمة الأصول 580 مليار دولار.



7 ـ صندوق «جي آي سي» السنغافوري: قيمة الأصول 578 مليار دولار.



8 ـ تيماسك القابضة السنغافورية: قيمة الأصول 484 مليار دولار.



9 ـ هيئة الاستثمار القطرية: قيمة الأصول 450 مليار دولار.



10 ـ المجلس الوطني لصندوق الضمان الاجتماعي الصيني: قيمة الأصول 447 مليار دولار.