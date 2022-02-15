أعلنت شركة الصالحية العقارية عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، حيث حققت أرباحا صافية بقيمة 9.3 ملايين دينار، وبربحية سهم بلغت 18.87 فلسا للسهم الواحد، مقارنة بأرباح بلغت 21.3 مليون دينار، وربحية سهم 43.05 للسهم الواحد في 2020.



وقالت الشركة في بيان صحافي إن نتائجها المالية تأتي في ظل عملية بيع نحو 90% من استثمار «الصالحية» في شركة هدية القابضة بألمانيا.



وكان مجلس إدارة شركة الصالحية العقارية قد عقد اجتماعه أمس، حيث اعتمد فيه البيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وأظهرت النتائج المالية للشركة نموا في الأداء التشغيلي للشركة خلال 2021 مع تراجع تداعيات أزمة كورونا على مختلف القطاعات محليا وعالميا، حيث سجلت موجودات الشركة ارتفاعا قدره 7% لتصل إلى 391 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 161 مليون دينار.



وخــــلال الاجتمــاع وافق مجلس إدارة شركة الصالحية العقارية على التوصية بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 15 فلسا للسهم الواحد وتوزيع أرباح أسهم منحة بنسبة 5% لسنة 2021 لمساهمي الشركة، على أن تخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العامة للمساهمين.



كما شهد اجتماع مجلس الإدارة الاطلاع على آخر تطورات مشروع العاصمة، حيث أتمت الشركة بنجاح الافتتاح الجزئي لمشروع العاصمة بانطلاقة قوية لمول العاصمة في نوفمبر الماضي بعد النجاح بتأجير نحو 97% من المجمع التجاري، كذلك تم افتتاح المباني الملحقة بالمشروع والمخصصة مواقف للسيارات بهدف تخفيف العبء عن الزوار من أجل الاستمتاع بتجربة زيارة المول.