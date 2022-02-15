استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة في دولة الامارات العربية المتحدة امس الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بمناسبة زيارته الرسمية إلى الدولة والتي تستغرق يومين.



وقالت وكالــة انبـــاء الامارات الرسمية (وام) في بيان أن الشيخ محمد بن زايد والرئيس اردوغان بحثا خلال جلسة محادثات رسمية علاقات التعاون بين البلدين والتطورات والمستجدات ذات الاهتمام المشترك في المنطقة والعالم. واقيمت للرئيس التركي مراسم استقبال رسمية، حيث كان في مقدمة مستقبليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد. واقامت دولة الامارات مظاهر احتفالية لقدوم الرئيس اردوغان منها: إضاءة أهم المعالم والمؤسسات والمباني الأيقونية الاماراتية بألوان العلمين الاماراتي والتركي الى جانب تفعيل اللوحات الالكترونية في الطرقات الرئيسة لاستعراض رسائل الاحتفاء بالشراكة بين البلدين.



وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الحوار والتعاون بين بلاده والإمارات العربية المتحدة يحملان أهمية من حيث الاستقرار والسلام في المنطقة بأسرها.



جاء ذلك في مؤتمر صحافي بمطار أتاتورك في إسطنبول قبيل توجهه إلى الإمارات.



ولفت الرئيس أردوغان إلى أن هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة من ولي عهد أبوظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأن وفدا كبيرا يرافقه خلال الزيارة.



وأشار الى أن آخر زيارة أجراها إلى الإمارات كانت عام 2013، حينما كان رئيسا للوزراء. وأردف «من خلال زيارتي هذه، نهدف إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير الزخم الحاصل في علاقاتنا والارتقاء بها إلى المستوى الذي تستحقه مجددا».



وشدد على ان «الحوار والتعاون بين تركيا والإمارات العربية المتحدة يحملان أهمية من حيث السلام والاستقرار في منطقتنا بأسرها».



وأكد أن تركيا لا تميز بين أمنها واستقرارها وأمن واستقرار كل الدول الشقيقة في منطقة الخليج العربي، مشيرا إلى تنديد تركيا الشديد بالهجمات التي طالت أبوظبي الشهر الماضي. وأكد وقوف بلاده ضد كل أشكال الإرهاب، وضرورة التعاون بين دول المنطقة ضد الإرهاب.



وأشار إلى أن الإمارات تعد من أبرز الشركاء التجاريين لتركيا. وأفاد بأن حجم التبادل التجاري بين تركيا والإمارات بلغ 8 مليارات دولار، نحو 5.5 مليارات منها تشكلها الصادرات التركية لهذا البلد.



كما لفت إلى أن شركات المقاولات التركية تولت تنفيذ 141 مشروعا في الإمارات حتى اليوم تبلغ قيمتها 13 مليار دولار، وأن الإمارات تعد عاشر أكبر سوق خارجي لقطاع المقاولات التركي.



من ناحية أخرى، أشار الرئيس أردوغان إلى أن الإمارات بدورها لديها استثمارات مهمة في تركيا.



وذكر أن اقتصادي البلدين ذو طبيعة متممة لبعضهما وأن الإمكانات الحقيقية أكبر بكثير من الأرقام الحالية.



وأكد أن من أهداف الزيارة اتخاذ خطوات من شأنها احراز تقدم في العلاقات في مجالات عديدة، من النقل إلى التكنولوجيا، ومن الصناعات الدفاعية إلى الصحة والزراعة والثقافة والتعليم.



هذا، وذكرت وكالة «وام» أن الزيارة تهدف الى مواصلة تطوير التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية، إضافة إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ذات المصالح المشتركة.



واضافت الوكالة أن هذه الزيارة تأتي في أعقاب الزيارة التاريخية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الى تركيا في 24 نوفمبر الماضي.



وكانت الفترة السابقة قد شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات الاستراتيجية ومذكرات التفاهم بين البلدين لتعزيز التعاون الثنائي منها عشر اتفاقيات ومذكرات تعاون أمنية واقتصادية وتكنولوجية.



وبلغت قيمة التجارة بين تركيا والإمارات في النصف الأول من عام 2021 أكثر من 26.4 مليار درهم بقفزة نمو بلغت 100% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020.



وأعلنت الإمارات مؤخرا عن تأسيس صندوق استثمار بقيمة 10 مليارات دولار في تركيا يركز على الاستثمارات الاستراتيجية وعلى رأسها القطاعات اللوجستية ومنها الطاقة والصحة والغذاء.



ووفقا لـ «وام»، تأتي انقرة في المرتبة الـ 11 بين أكبر الشركاء التجاريين لدولة الامارات، فيما تمثل الامارات الشريك التجاري الـ 12 لتركيا عالميا والشريك التجاري الأكبر لها على مستوى منطقة الخليج.



ويوجد في تركيا ما يقارب من 400 شركة مؤسسة برأسمال إماراتي، ويعتبر قطاع العقارات على رأس قائمة الاستثمارات الاماراتية هناك الى جانب استثمارات كبيرة في قطاعات المصارف والسياحة وتشغيل الموانئ.