تحتفل كوريا الشمالية يوم 16 فبراير بيوم «النجم الساطع»، الذي يصادف الذكرى السنوية لميلاد الزعيم الثاني للبلاد، كيم جونغ إيل، وهو يوم عطلة رسمية في البلاد.



وأقيمت عدة فعاليات بمناسبة احتفالية يوم «النجم الساطع»، وذلك في صالة للألعاب الرياضية للسباحة في العاصمة بيونغ يانغ.



من جهة اخرى، أفادت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية بأن زعيم البلاد، كيم جونغ أون، حضر حفل وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع إنشاء 10 آلاف منزل في بيونغ يانغ.



وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إلى أن كيم جونغ أون القى كلمة بهذه المناسبة قال فيها: «إن مهمة بناء 10 آلاف منزل في منطقة هواسونغ، التي تعد أحد المهام ذات الأولوية القصوى التي تواجه قطاع الإنشاءات هذا العام، ليس فقط الجزء الثاني لتنفيذ الهدف طويل الأجل لبناء المنازل في مدينة بيونغ يانغ، وهو هدف نعتز به منذ مدة طويلة، لكنه أيضا يمثل المرحلة الأولى من تحويل المنطقة إلى مدينة حديثة جديدة».



واكد أن «وحدات البناء في منطقة هواسونغ ستكرس جميع الدروس المستفادة وحماسها وروحها العالية من أجل حملة البناء المقدسة، من خلال تولي زمام المبادرة في الحملة، وسوف تصبح مثالا لبناة مواقع الإنشاءات الأخرى».



وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت في المؤتمر الثامن لاجتماع حزب العمال الحاكم العام الماضي عن هدفها بناء 50 ألف شقة في بيونغ يانغ بحلول عام 2025، أي 10 آلاف وحدة كل عام.