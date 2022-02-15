قال د.أنور قرقاش المستشار الديبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إن الزيارة الأولى منذ سنوات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلــى ابوظبي، تفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.



وقال قرقاش في حسابه على موقع عبر «تويتر» عشية قبيل وصول اردوغان الى الامارات إن: «زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الإمارات والتي تأتي بعد زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الجمهورية التركية تفتح صفحة إيجابية جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنسجم مع توجه الإمارات نحو تعزيز جسور التواصل والتعاون الهادفة للاستقرار والازدهار في المنطقة».



وأكد أن «الإمارات مستمرة في تعزيز قنوات التواصل مع مختلف الدول حرصا منها على دعم استقرار وازدهار المنطقة ورفاه شعوبها».



وأوضح قرقاش أن «سياسة الإمارات إيجابية وعقلانية وتصب في صالح الأمن والسلم والتنمية الإقليمية، وزيارة الرئيس أردوغان إلى أبوظبي تأتي في هذا الإطار الذي نراهن عليه لضمان مستقبل مزدهر».