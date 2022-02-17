قالت منظمة الصحة العالمية إنها سجلت انخفاضا كبيرا في العدد العالمي لحالات الإصابة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.



وأوضحت المنظمة في تحديثها الوبائي الأسبوعي أن العدد العالمي للحالات الجديدة انخفض بنسبة 19% مقارنة بالعدد المسجل خلال الأسبوع السابق، في حين ظل عدد الوفيات مماثلا لعدد الوفيات في الأسبوع السابق.



وعلى وقع انخفاض اعداد الاصابات قررت الحكومة النمساوية، امس رفع كافة قيود كورونا في البلاد، اعتبارا من 5 مارس المقبل.



وقال وزير الداخلية جيرهارد كارنر، في تصريحات امس، إنه سيتم إنهاء العمل بحظر التجول مع بقاء ارتداء الكمامات الطبية في بعض المناطق وتحديدا في محال بيع المواد الغذائية وفى دور رعاية كبار السن والمستشفيات. إلى ذلك، أعلنت الحكومة الكندية الفيدرالية، أن المسافرين الدوليين الملقحين لن يحتاجوا بعد الآن إلى اختبار كوفيد-19 الجزيئي لدخول كندا اعتبارا من 28 فبراير الجاري، ويمكنهم بدلا من ذلك اختيار اختبار سريع.



وأعلن وزير الصحة الفيدرالي جان إيف دوكلوس أن الاختبارات السريعة يجب أن تدار من قبل معمل أو رعاية صحية أو مزود خدمات رعاية صحية عن بعد، قائلا إن برنامج اختبار الوصول سيظل ساريا، ولكن اعتبارا من 28 فبراير لن يضطر المسافرون إلى الحجر الصحي أثناء انتظار نتائج الاختبار الخاصة بهم.



وقال الوزير إنه اعتبارا من نفس التاريخ لن يضطر الأطفال غير الملقحين الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما والذين يدخلون كندا مع والديهم الملقحين بالكامل إلى العزل.