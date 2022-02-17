عبرت سفينة حربية تابعة للأسطول الروسي من مضيق البوسفور في اسطنبول امس متجهة إلى البحر الأسود في وقت تسعى فيه الدول الغربية وروسيا الى خفض التوتر بين موسكو وكييف.



وذكرت وكالة «الأناضول» التركية ان السفينة الروسية تابعة للأسطول الروسي بالبحر الأسود ودخلت مضيق البوسفور من اتجاه ولاية جناق قلعة شمالي غرب تركيا.



وأوضحت أن السفينة «دميتري روغاتشيف» البالغ طولها 104 أمتار عبرت المضيق بإشراف فرق تابعة لقيادة خفر السواحل التركي.



وشهد مضيق البوسفور في الأيام الأخيرة عبور سفن ومعدات بحرية روسية عسكرية بالتزامن مع تنامي المخاوف الغربية من «غزو روسي قريب لأوكرانيا» عقب حشد موسكو قواتها على الحدود مع أوكرانيا.



ويرتبط بحر مرمرة بالبحر الأسود عبر مضيق البوسفور وببحري إيجة والأبيض المتوسط عبر مضيق جناق قلعة الدردنيل.



ويشكل المضيقان التركيان ممرا إستراتيجيا لروسيا وغيرها من الدول المطلة على البحر الأسود باعتبارهما المنفذ الوحيد الى الأسواق الدولية أمام منتجاتها النفطية.