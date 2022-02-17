كشف مصدر أمني عراقي عن إصدار الجهات العليا توجيهات بإطلاق النار على أي طائرة مسيرة (درون) تحلق فوق سماء محافظة ذي قار الواقعة في جنوب البلاد.



وأفاد المصدر، في تصريح خاص لقناة «السومرية نيوز» الإخبارية العراقية امس، بأن هذا يأتي عقب رصد طائرات مسيرة بالقرب من سجن الحوت المركزي الواقع في محافظة ذي قار بجنوب البلاد.



وأكد المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه انسحاب الطائرات عقب التحليق لفترة من الوقت، مضيفا أن «الجهات العليا أصدرت أوامر بإطلاق النار على الطائرات في حال رصد أي عمليات تحليق جديدة».



يأتي هذا في الوقت الذي حذر فيه محافظ ذي قار محمد الغزي على أهمية عدم الانزلاق نحو مربع الفوضى في المحافظة الواقعة جنوب العراق.



وأفاد مكتب الغزي، في بيان، بأن هذا «التحذير جاء خلال بحث محافظ ذي قار مع قائد عمليات سومر الوضع الأمني في المحافظة»، موضحا أن اللقاء بحث الوضع الأمني في المحافظة مع قائد عمليات سومر الفريق سعد حربية، وبحضور قائم مقام الناصرية.



في غضون ذلك، أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، عن إحباط عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية في محافظة صلاح الدين.



وقالت الوكالة في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز» الإخبارية إنه وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة ميدانية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إحباط عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية بواسطة عبوتين ناسفتين كانتا موضوعتين على ركائز البرجين في خط نقل كهرباء قيارة ـ كركوك بالتحديد برج 51 و52.



وأضافت أنه تم الاتصال بالجهد الهندسي التابع لقيادة عمليات صلاح الدين لتفكيك العبوات، وتمت معالجتهما موقعيا دون وقوع أي حادث يذكر. في هذه الأثناء، أطلقت قوات الأمن العراقية عملية استباقية كبرى بالمناطق الصحراوية في محافظة كربلاء، لملاحقة فلول تنظيم «داعش» الإرهابي.



وقال مصدر أمني عراقي إن العملية ينفذها أفواج من شرطة كربلاء وقيادة عمليات كربلاء من أربعة محاور متعددة على امتداد الصحراء نزولا بعمقها خلف بحيرة الرزازة باتجاه محافظة الأنبار، وذلك لملاحقة فلول تنظيم «داعش».



وأضاف أنه «تم تفتيش المناطق الصحراوية ونصب الكمائن لتنعم كربلاء بالأمن والاستقرار».