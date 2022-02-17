يوسف غانم



أكد عدد من ممثلي الجاليات العربية والإسلامية في أوكرانيا دعم جهود التسوية السلمية والحوار الديبلوماسي لاحتواء الأزمة الحالية والحفاظ على استقرار المجتمع ووحدة أبنائه، جاء ذلك خلال اجتماع نظمه المركز الأوكراني للتواصل والحوار للمنظمات والمؤسسات والجاليات العربية والإسلامية في أوكرانيا والذي جاء تضامنا مع دعوة الرئيس الأوكراني لإعلان يوم الوحدة في أوكرانيا، وشارك في الاجتماع أكثر من 45 رئيسا وممثلا لهذه المؤسسات بحضور النائب الأول لرئيس إدارة سياسة القوميات والحريات الدينية التابعة لمكتب رئيس الوزراء إيغور لوسوفكي ورئيس قسم العلاقات مع المنظمات الدينية والاجتماعية في الإدارة فياتشيسلاف غورشكوف.



في البداية، رحب رئيس المركز ومنظم الفعالية د.عماد أبو الرب بالمشاركين، وشكر الإدارة الحكومية DESS على جهودها المتميزة ومشاركتها في هذا الاجتماع المهم والذي يبحث مستجدات الوضع الراهن في أوكرانيا، كما فتح مجال النقاش حول سبل تضامن منظمات المجتمع المدني الدينية والاجتماعية والثقافية والجاليات العربية والإسلامية مع وطنهم، حيث توافقت كلمات المشاركين التي دعت للوحدة والثقة بالحكومة والالتفاف حولها والمساهمة في دعم وتعزيز وحدة واستقرار المجتمع وحماية أمنه واستقراره ودعم جهود التسوية السلمية من خلال الحوار الديبلوماسي لاحتواء الأزمة، كما توجهوا إلى الله بالدعاء أن يحفظ البلاد والعباد.



فيما أكد النائب الأول لرئيس الإدارة الحكومية إيغور لوسوفكي اهتمام الحكومة الأوكرانية بحماية شعبها وتعزيز وحدة أوكرانيا بجميع مكوناتها، كما شكر المركز الأوكراني للتواصل والحوار على تنظيم هذا اللقاء المهم وشكر جميع المشاركين الذين يمثلون أبرز منظمات المجتمع المدني العربي والإسلامي في أوكرانيا.



كما تحدث من الإدارة الحكومية فياتشيسلاف جورشكو عن أهمية ودور المنظمات الأهلية في المجتمع وتأثيرها الإيجابي على أعضائها ما يجعلها شريكا للحكومة في تنفيذ برامجها الهادفة لتعزيز السلم والوئام في المجتمع.



هذا، وسيقدم خطابا رسميا للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ولرئيس الوزراء دينيس شيميغل ولوزير الخارجية دميترو كوليبا يؤكد تضامن الجميع مع وحدة أوكرانيا وسلامة أراضيها والدعوة للتسوية السلمية لإنهاء الأزمة الحالية ومنع الاعتداء على أوكرانيا.