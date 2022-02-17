نقلت وسائل إعلام عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله أمس إن تركيا تواصل «الحوار الإيجابي» مع المملكة العربية السعودية وتريد اتخاذ خطوات ملموسة في الأيام المقبلة لتحسين العلاقات بين أنقرة والرياض.



وقال أردوغان للصحافيين على متن الطائرة عقب اختتام زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة التي استمرت يومين «نواصل حوارنا الإيجابي مع السعودية. نريد أن نواصل من خلال اتخاذ خطوات ملموسة في الفترة المقبلة. نريد تطوير العملية في اتجاه إيجابي».



وتطرق الرئيس التركي إلى عدة قضايا دولية وإقليمية أخرى خلال حديثه إلى الصحافيين.



ففي الملف الليبي، شدد أردوغان على أهمية من يختاره الليبيون في الانتخابات في نهاية المطاف، وذلك ردا على سؤال عن تسمية البرلمان الليبي رئيس وزراء جديدا، وقال: «أعلن فتحي باشاغا ترشحه. علاقاتنا مع فتحي باشاغا جيدة. من ناحية أخرى (العلاقات) طيبة أيضا مع رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة».



ونقلت وسائل إعلام تركية عنه قوله: «المهم هو من يختار الشعب الليبي وكيف»، مضيفا ان محاولة اغتيال الدبيبة مؤخرا كانت «محزنة».



من جهة أخرى، أكد الرئيس التركي دعم بلاده لأمن واستقرار دولة الإمارات، وأمن منطقة الخليج بشكل عام، وقال: «لا نفرق بين أمننا وأمن منطقة الخليج».



وقال الرئيس أردوغان في سلسلة تغريدات حول زيارته إلى الإمارات: «أنهينا بنجاح الزيارة التي أجريناها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة».



وأضـــــاف: «خـــــلال الاجتماعات التي عقدناها، أظهرنا إرادة مشتركة قوية فيما يتعلق بتطوير العلاقات وزيادة الاستثمارات، ووقعنا 13 اتفاقية تعاون»، معربا عن ثقته بأن الاتفاقيات الموقعة ستعزز أرضية التعاون بين البلدين.



وأردف: «كمـا أننا نرحب بالإرادة المتبادلة فيما يتعلق بالحفاظ على الزخم الذي تحقق في علاقات التعاون بيننا والمضي قدما في ذلك».



وشدد بالقول: «نحن عازمون على مواصلة بذل الجهد على أساس الاحترام والثقة المتبادلة من أجل مصالحنا المشتركة ومستقبل منطقتنا».



وفي السياق، قال أردوغان في كلمة خلال لقائه، الشباب الأتراك والإماراتيين في معرض «إكسبو2020 دبي»، قبيل مغادرته الإمارات عائدا الى تركيا، مساء امس الأول، إن التعاون الفضائي بين تركيا والإمارات يفيد البلدين، لافتا إلى أن الجانبين بصدد اتخاذ خطوات جديدة لتعزيز التواصل والتعاون بين الشباب التركي والإماراتي.



وأشار إلى توقيع أنقرة وأبوظبي، مذكرة تعاون في مجال الشباب، مردفا: «بهذه الخطوة، انتقلنا إلى مرحلة هامة في مسار تحويل أحلام الشباب إلى واقع».



وتابع: «نأمل منكم أنتم الشباب أن تكونوا سفراء محبة بين تركيا والإمارات».



وشدد على ضرورة تطوير تركيا والإمارات مساعيهما المشتركة للتعاون في مجالات الفضـــاء والتكنولوجيا والبحوث العلمية.



وأكد أن تعاون تركيا والإمارات عبر وكالاتهما المختصة بالفضاء، وتقاسمهما التجارب فيما بينهما سيعود بالفائدة على البلدين.



وكان أردوغان قد شارك خلال زيارته معرض «إكسبو 2020 دبي»، في احتفالات اليوم الوطني لبلاده، حيث استضافت ساحة الوصل الاحتفال بهذه المناسبة التي انطلقت بمراسم رفع علمي الإمارات وتركيا، وتقديم عروض فلكلورية تعكس عمق الثقافة التركية عبر الأزمان.



الجدير بالذكر أن جناح تركيا في «إكسبو 2020 دبي» يحمل شعار «نرتقي إلى المستقبل من أجل عالم مستدام»، حيث يجمع بين الجانب الحضاري، والثقافي، والتكنولوجي، وغيرها، إلى جانب توفير العديد من الفعاليات، والعروض الثقافية والفلكلورية.



ويهدف الجناح، الذي يبرز الهندسة المعمارية الضخمة في تركيا، إلى تقديم تجربة فريدة للزوار، كما يضم مجموعة متنوعة من المنتجات، والخدمات في مجالات عدة، مثل تكنولوجيا المعلومات، والتعليم، والمجوهرات، والأعمال الخشبية، والسياحة، والصحة.