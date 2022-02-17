حذرت وثيقة أمنية إسرائيلية، من تفجر الأوضاع بالأراضي الفلسطينية مطلع شهر رمضان المقبل.



والوثيقة عبارة عن رسالة بعث بها قائد فرقة للضفة الغربية بالجيش الإسرائيلي العميد آفي بلوت للقادة العسكريين، ونشرتها قناة «كان» الرسمية مساء امس الاول. وقال بلوت في تحذيره إن «مواد الاشتعال موجودة بالفعل، ينقصها فقط أعواد ثقاب لإشعال المنطقة برمتها».



وأضاف أن «الموعد النهائي بداية شهر رمضان، هذا هدف لقوات الجيش الإسرائيلي حيث من المفترض أن يكونوا جاهزين»، متوقعا أن يكون التصعيد المقبل مختلفا عن سابقيه. وتابع أن «أيام رمضان المقترنة بالأعياد الإسرائيلية، كما ثبت سابقا، ستوفر عددا غير قليل من أعواد الثقاب من هذا النوع، وعلينا أن نكون مستعدين لهذا اليوم».



وختم بلوت رسالته بالقول «يعتبر كل يوم مهما وفرصة لتعزيز الجاهزية لأن الحرب غدا»، وفق قوله.



من جانبها، قالت قناة «كان» الاسرائيلية إن «عود الثقاب يمكن أن يكون أعمال شغب في الشيخ جراح أو في الحرم القدسي أو سقوط قتلى فلسطينيين في مواجهات مع قوات إسرائيلية أو نتيجة لعمليات اغتيال». في غضون ذلك، نظم عدد من الفصائل الفلسطينية وقفة تضامنية مع أهالي حي (الشيخ جراح) في مدينة القدس المحتلة رفضا لما يتعرضون له من تهجير قسري واعتداءات من قبل المستوطنين. وشارك في الوقفة عدد من قادة الفصائل الفلسطينية ومنها: حركتا (حماس) و(الجهاد الإسلامي) والجبهتان (الشعبية) و(الديموقراطية) وحزب (فدا) وذلك في ساحة الجندي المجهول وسط غزة.



وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية طلال أبو ظريفة في تصريح صحافي امس إن «الحراك الذي قامت به الفصائل هو رسالة دعم وإسناد للشعب الفلسطيني في مدينة القدس» محذرا من «اتساع مساحة المواجهة» في جميع الأراضي الفلسطينية.



وشدد أبو ظريفة على أن «استمرار العدوان سيبقي جميع الخيارات مفتوحة بأشكالها كافة لوضع حد لهذه السياسة الإجرامية» من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي حي (الشيخ جراح).



بيلوسي من «الكنيست»: بايدن ملتزم بأمن إسرائيل





عواصم ـ وكالات: اكدت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي دعم الولايات المتحدة «الصلب» لأمن إسرائيل، معتبرة أن إقامة دولة إسرائيل «كان أفضل إنجاز سياسي».



وقالت بيلوسي في كلمة ألقتها في الكنيست خلال زيارتها ووفد من الكونغرس الى اسرائيل امس «نحن معا في الحرب على الإرهاب الذي تمثله إيران، سواء في المنطقة أو من خلال نشاطها النووي.. قرب إسرائيل من إيران مثار قلق لنا جميعا».



وأشارت إلى أن وجود الوفد المرافق لها في إسرائيل يمثل «الالتزام الكونغرس بالأمن المتبادل».



وعبرت الديموقراطية بيلوسي عن أملها في أن يوافق مجلس الشيوخ «قريبا جدا» على التمويل الإضافي الذي أقره مجلس النواب في سبتمبر الماضي لمنظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ، والتي تستخدمها إسرائيل لاعتراض الصواريخ المحلية الصنع التي تطلق من قطاع غزة المحاصر.