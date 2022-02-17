يعقوب العوضي



يتجه منتخبنا الوطني لكرة اليد للناشئين إلى أنقرة اليوم للمشاركة في بطولة البحر الأبيض المتوسط الودية الإعدادية، وكان مشوار الأزرق التدريبي قد انطلق قبل أسبوعين بقيادة المدرب الصربي بوشكو ومساعده الألماني أبوبكر زرماني وخاض المنتخب عدة مباريات ودية مع أندية محلية.



ويترأس الوفد عضو مجلس الإدارة مشعل القبندي، ويضم عضو مجلس الإدارة طلال العتيبي والمدير الفني د.خالد الشرجي ومشرف الفريق عبدالعزيز العابي والجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي بوشكو ومدرب حراس المرمى والإحصائي أيمن الشيخ، والمعد البدني السلوفيني توماس إضافة الى 18 لاعبا. وتأتي المشاركة في البطولة لإعداد الفريق للمناسبات الدولية المختلفة ومنها البطولة الآسيوية والبطولة الخليجية والعربية.



ولعب المنتخب 3 مباريات ودية مع الساحل واليرموك والصليبخات تمهيدا للبطولة ورغم كونها بطولة ودية إلا أنها ستنعكس بفائدة كبيرة على الأزرق الناشئ.