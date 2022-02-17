مبارك الخالدي - هادي العنزي



واصل فريقا الساحل وخيطان تقدمهما في دوري stc للدرجة الاولى مع ختام منافسات الجولة الثالثة عشرة من المسابقة والتي اختتمت منافساتها مساء أول من امس. فعلى ستاد عبدالله الخليفة حقق الساحل فوزا عريضا على فريق برقان 0/3 ليرفع رصيده الى 21 نقطة، فيما بقي برقان عند رصيده السابق بـ 10 نقاط، وسجل الأهداف كل من جيوفاني وتاليسون ومايكون سانتانا.



وعلى ستاد مبارك العيار واصل خيطان نتائجه المميزة وفاز على الصليبخات 2/4 وحملت الأهداف توقيع كل من طلال الانصاري هدفين ووليام ومحمد عبيد من ركلة جزاء. وبهذا الفوز ارتقى خيطان إلى النقطة 21 متساويا مع الساحل الذي حل في القمة بفارق الاهداف، فيما يقبع الصليبخات في ذيل الترتيب بـ 5 نقاط. الجدير بالذكر أن فريق الجهراء يحتل المركز الثالث بـ 17 نقطة. من جانبه أكد المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الساحل بدر العنزي في تصريح خاص لـ«الأنباء» أن الفوز على برقان جاء صعبا رغم فارق الأهداف الثلاثة الذي قد يكشف عن أن المواجهة جاءت من طرف واحد فقط.



وذكر العنزي أن الفريقين دخلا المباراة برغبة الفوز، والخروج بنقاط المباراة كاملة، وقد «سعينا مبكرا لتسجيل هدف السبق، لكننا قوبلنا بصلابة دفاعية، وتنظيم محكم لخط الظهر، الأمر الذي أجبرنا على اتخاذ عدة طرق مختلفة للوصول إلى مرماهم، وتمكنا من تسجيل أول الأهداف عبر التسديد من خارج منطقة الجزاء، بواسطة البرازيلي جيوفاني، وعلى الجهة الأخرى اعتمد برقان على الهجمات المرتدة».



وأشار العنزي إلى ان الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب الوطني محمد دهيليس طالب اللاعبين بمواصلة الضغط على برقان، لمضاعفة النتيجة، وتأمين نقاط المباراة، وبعد ضغط متواصل، تحصلنا على ركلة جزاء، ترجمها البرازيلي تاليسون لهدف ثان، كما أضفنا الهدف الثالث بواسطة مايكون، وفي المجمل يجب علينا مواصلة الأداء الجيد لضمان المحافظة على صدارة الترتيب.