يعقوب العوضي



أقيمت قرعة النسخة الثانية لبطولة الدوري الممتاز لكرة الطائرة للسيدات ودوري الشابات تحت 18 سنة في مقر اتحاد الكرة الطائرة مساء أمس بحضور امين السر عبدالله الغرير والحكم الدولي أحمد عبدالحسين ونائب رئيس اللجنة النسائية حميدة اليوسف ومقرر اللجنة ريم الزعابي في حضور ممثلي الاندية المشاركة.



وأسفرت قرعة الدوري الممتاز عن مواجهات تجمع بين النادي العربي مع نادي فتيات العيون، ونادي الفتاة مع نادي سلوى الصباح في افتتاح القسم الاول من البطولة التي ستقام من اربعة اقسام، فيما يلتقي في افتتاح كأس السيدات الذي سيقام القسم الاول منه بنظام الدوري «ذهابا وايابا» النادي العربي مع نادي سلوى الصباح، ونادي فتيات العيون مع نادي الفتاة.



وأوقعت قرعة النسخة الاولى لدوري الشابات تحت 18 سنة الذي يشارك فيه ثلاثة اندية ويقام من ثلاثة اقسام نادي الفتاة مع نادي سلوى الصباح، واعفت القرعة نادي فتيات العيون من الجولة الاولى، وتلعب نفس الفرق في الجولة الافتتاحية لبطولة كأس الشابات الذي سيقام بنظام الدوري من ثلاثة اقسام. وستبدأ منافسات السيدات والشابات في الاسبوع الثاني من مارس المقبل.