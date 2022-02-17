أعلن اتحاد كرة السلة أن أمين السر المساعد في الاتحاد عويد العنزي انتخب عضوا في الاتحاد العربي للعبة لأربع سنوات مقبلة عن مقعد دول مجلس التعاون الخليجي بالاتحاد الاقليمي في الانتخابات التي عقدت على هامش الجمعية العمومية للاتحاد في مدينة دبي والتي شهدت تزكية الاماراتي اسماعيل القرقاوي رئيسا للاتحاد.



وقال رئيس اتحاد السلة رشيد العنزي ان فوز ممثل الكويت بالانتخابات جاء بعد ان حصل على 4 أصوات من ممثلي اتحادات دول المجلس مقابل صوتين لمنافسه رئيس الاتحاد العماني صالح الناعبي لينال مقعد العضوية للاتحاد الخاص بالزون الخليجي وفقا للنظام.



من جانبه، أكد عويد العنزي انه سيسعى مع زملائه في الاتحاد العربي الى العمل على احداث تطوير المسابقات العربية للعبة للرجال والسيدات سواء للمنتخبات بمختلف فئاتها السنية او اندية الابطال لضمان أكبر مشاركة بالبطولات.