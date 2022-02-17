يحيى حميدان



دخل لاعب الفريق الأول بنادي كاظمة والمنتخب الوطني رضا هاني في حسابات نادي الكويت للتعاقد معه في الانتقالات الصيفية المقبلة بعدما دخل الطرفان في مفاوضات موسعة بالفترة الأخيرة حسب بعض المصادر الموثوقة. ويسعى «الأبيض» إلى التعاقد مع هاني (24 سنة) بسبب تقدم أعمار لاعبيه في خط الوسط ولضخ دماء جديدة في الفريق الكويتاوي للارتقاء بالمستوى العام. ويمتلك هاني، الذي خرج من القادسية ووقع لكاظمة لمدة سنة واحدة فقط في الصيف الماضي، خبرة كبيرة بعدما لعب مع «الأصفر» في سن مبكرة، قبل أن يتم اختياره لصفوف «الأزرق» في وقت لاحق.