يحيى حميدان



سجل الشباب فوزا غاليا على حساب ضيفه السالمية بهدف نظيف مساء أمس في انطلاق مباريات الجولة الـ 11 من دوري «stc» الممتاز.



ورفع «أبناء الأحمدي» رصيدهم الى 11 نقطة، فيما بقي «السماوي» على رصيده السابق بـ 20 نقطة في المركز الخامس.



وجاء الشوط الأول خاليا من الإثارة والفرص المتاحة للتسجيل، ولجأ كل طرف لتأمين منطقته الدفاعية في المقام الأول وهو ما جعل اللعب محصورا في وسط الملعب، ولاحت الفرصة الأولى للسالمية بعدما وضع فواز العتيبي زميله المهاجم نايف زويد في مواجهة حارس الشباب أحمد دشتي، الا أن زويد سدد الكرة بقوة في القائم الأيسر (10).



وبعد هدوء استمر لما يقارب الـ 20 دقيقة، استطاع الشباب أن يهز شباك ضيفه بعدما تابع السوري علاء الدالي الكرة العائدة من الحارس دشتي إثر ركلة حرة مباشرة نفذها بشكل جميل بدر طارق، ليضعها الدالي في المرمى (31).



وفي الشوط الثاني، نشط «السماوي» بشكل واضح وحاول تعديل النتيجة في اكثر من مناسبة، لعل أخطرها من تسديدة من البديل حسين الموسوي وتألق حارس الشباب دشتي في إبعادها، وأضاع البديل الآخر فهد الرشيدي فرصة أخرى أكثر خطورة قبل ثوان قليلة من نهاية اللقاء بعدما حول العاجي جمعة سعيد الكرة له ولكن أبعد مدافع الشباب البديل علي نادر كرته، لتنتهي المباراة بفوز الشباب 1-0.