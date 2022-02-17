عبدالعزيز جاسم



سيفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية خدمات لاعبي الوسط فهد الأنصاري وعبدالعزيز وادي في مواجهة العربي المهمة غدا في الجولة الـ 11 من دوري stc الممتاز، حيث أظهرت الفحوصات الطبية لوادي أنه مصاب بتمزق في عضلة الساق ويحتاج الى علاج وراحة لمدة أسبوعين على أقل تقدير، فيما يضع الأنصاري «الجبس» على الانكل ولم تحدد مدة غيابه حتى الآن. الى ذلك، لم تتضح الصورة بشكل رسمي بشأن غياب المدافع العراقي علي فايز الذي يعاني من إصابة بالركبة رغم مشاركته في التدريب الاخير للفريق، بينما لم يصل كتاب من اتحاد الكرة إلى نادي القادسية يسمح بمشاركة الحارس خالد الرشيدي.



ومن خلال هذه المعطيات، سيضطر المدرب ناصر الشطي لإجراء عدد من التغييرات سواء في التشكيلة أو المراكز في مواجهة «الديربي» خصوصا في خطي الدفاع والوسط، فتعويض غياب فايز سيكون إما بالظهير الأيسر خالد صباح الذي يجيد اللعب أيضا في قلب الدفاع أو بلاعب الأولمبي الشاب يوسف الحقان، فيما ستكون الاختيارات متاحة أمامه بإيجاد بديل للانصاري ووادي بتواجد أحمد الظفيري ومحمد خليل وعبدالوهاب الصليلي وعبدالله ماوي.