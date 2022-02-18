يحتضن ملعب «الاتحاد» مواجهة من أهم قمم الدوري الإنجليزي غدا السبت وتجمع بين صاحب الصدارة مان سيتي وضيفه توتنهام ضمن المرحلة الـ 26 من المسابقة. ويستعد «السيتي» بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا لاستضافة نظيره «السبيرز» على ملعبه وهو في أفضل حالاته الآن، حيث تمكن من تحقيق الفوز على سبورتينغ لشبونة 5-0 في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، ويسعى مان سيتي لتحقيق الفوز ومواصلة نتائجه المميزة وجعل مهمة اللحاق به مستحيلة، حيث يحتل «السيتي» صدارة الدوري برصيد 63 نقطة بفارق 9 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني. على الجانب الآخر، هناك توتنهام الذي يمر بفترة غير مستقرة بالدوري، حيث خسر في الجولة الماضية من ولفرهامبتون بثنائية نظيفة، ويسعى لتدارك نتائجه السلبية التي يعاني منها الآن قبل فوات الأوان، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 36 نقطة.



هذا وقال أنطونيو كونتي مدرب توتنهام إن فريقه يركز على التعاقد مع لاعبين شبان مازالوا بحاجة لاكتساب الخبرة.



وأضاف في مقابلة مع شبكة «سكاي سبورتس»: «إذا أردت النضج بشكل أسرع وأن تكون منافسا فأنت بحاجة إلى لاعبين أصحاب خبرة وهو ما يسهم في زيادة الخبرة داخل الفريق».



وأشار كونتي، الذي قاد إنتر ميلان للقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي ليضع حدا ليهمنة يوفنتوس على اللقب التي امتدت 9 أعوام، إلى أن توتنهام خرج أضعف من الناحية العددية في فترة الانتقالات الشتوية.



وتابع: «ما حدث في يناير لم يكن سهلا. رحل 4 لاعبين مهمين لتوتنهام وتعاقدنا مع لاعبين اثنين. لذا فمن الناحية العددية بدلا من زيادة قوتنا ربما أصبحنا أضعف على الورق».



إلى ذلك، يسعى ليفربول إلى تفادي مفاجآت ضيفه نوريتش سيتي على ملعب «أنفيلد». ويلعب غدا ايضا وست هام مع نيوكاسل، وأرسنال مع برينتفورد، وأستون فيلا مع واتفورد، وبرايتون مع بيرنلي، وكريستال بالاس مع تشلسي، وساوثمبتون مع إيفرتون.