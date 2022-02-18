أصبح يورغن غراباك أول رياضي يتوج بأربع ميداليات ذهبية في منافسات التزلج الشمالي المزدوج بعد أن ساهم في فوز بلاده النرويج بالميدالية الذهبية ضمن مسابقة الفرق في أولمبياد بكين الشتوي.



وتوج الرباعي النرويجي المؤلف من غراباك وإيسبن بيورنشتاد وإيسبن اندرسن وينز سولاس اوفتيبرو بالذهب بعد تفوقهم على منافسيهم في فريقي ألمانيا واليابان في مسابقتي القفز من على التل وتزلج اختراق الضاحية 4×5 كم. وحصد غراباك ذهبية سباق التل الكبير الثلاثاء بعد فوزه بذهبيتين أخريين في نفس المسابقة في أولمبياد 2014.



واستعاد منتخب كندا الميدالية الذهبية لمنافسات هوكي الجليد للسيدات بالفوز على نظيره الأميركي 3-2 في المباراة النهائية. وثأر منتخب كندا من خسارته في نهائي أولمبياد «بيونغ تشانغ 2018» وفاز على نظيره الأميركي في نهائي النسخة الحالية من الأولمبياد الشتوي في بكين.