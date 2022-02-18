اهتمت الصحف الإنجليزية الصادرة صباح أمس، بتغلب ليفربول على إنتر 2-0 على ملعب سان سيرو في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، مسلطة الضوء على نجاح النجم المصري محمد صلاح في التسجيل في 8 مباريات متتالية خارج ملعبه في المسابقة الأوروبية. وعنونت صحيفة «ميرور»: «أبطال السان.. الريدز يتماسك في السان سيرو قبل أن يتمكن فيرمينو ومن بعده صلاح محطم الرقم القياسي في وضعه على مقربة من دور الـ 8». أما صحيفة «ديلي إكسبريس» فعنونت: «بطل سان سيرو.. محمد صلاح محطم الرقم القياسي يختم على انتصار شهير». بدورها، عنونت «ديلي ستار»: «أبطال السان.. رجل الأرقام القياسية صلاح يفعلها مرة أخرى مع إحكام الريدز لقبضته». كما كتبت صحيفة «الغارديان»: «العمل الإيطالي لليفربول.. فيرمينو وصلاح يختمان على الأفضلية أمام إنتر».