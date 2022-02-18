أظهر تقرير إعلامي في الصين أن الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مان يونايتد الإنجليزي، حافظ على مكانته كأشهر لاعب كرة قدم عبر شبكة الإنترنت في الصين للعام الرابع على التوالي. وتم اختيار نادي برشلونة الإسباني باعتباره النادي الأكثر شعبية عبر شبكة الإنترنت في الصين. وحافظ الدوري الإنجليزي الممتاز على مكانته كأكثر الأندية شعبية عبر شبكة الإنترنت في الصين، من بين جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، للعام الرابع على التوالي.



وحل تشلسي الإنجليزي في المركز الثاني في قائمة الأندية الأوروبية الأكثر شعبية.