يأمل يوفنتوس مواصلة الركوب على موجة الوافد الجديد الصربي دوشان فلاهوفيتش حين يخوض «الديربي» ضد تورينو الليلة في افتتاح المرحلة الـ 26 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



ويمني فلاهوفيتش النفس بأن يواصل بدايته الرائعة حين يتواجه فريقه «اليوفي» مع جاره وضيفه تورينو في مباراة تشكل «بروفة» لما ينتظر رجال أليغري الثلاثاء المقبل في إسبانيا حين يحلون ضيوفا على فياريال في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



وتستكمل مباريات المرحلة غدا السبت، حيث يلتقي سامبدوريا مع إمبولي، وروما مع هيلاس فيرونا، وساليرنيتانا مع ميلان.



فرنسا



سيكون باريس سان جرمان مرشحا لمواصلة تحليقه في الصدارة حين يحل غدا السبت ضيفا على نانت في المرحلة الـ 25 من الدوري الفرنسي، فيما يمني ليل حامل اللقب النفس بأن يتحضر بأفضل طريقة للمهمة الشاقة التي تنتظره الثلاثاء في لندن ضد تشلسي في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال عندما يلتقي ميتز اليوم في افتتاح المرحلة. ويلعب غدا ايضا لانس مع ليون.



ألمانيا



يبدو باير ليفركوزن مرشحا لمواصلة انتصاراته المتتالية عندما يحل ضيفا على ماينتس اليوم في افتتاح المرحلة الـ 23 من الدوري الألماني. وتتواصل المنافسات غدا السبت بإقامة 5 لقاءات، حيث يلتقي فولفسبورغ مع هوفنهايم، وشتوتغارت مع بوخوم، وأوغسبورغ مع فرايبورغ، وأرمينيا بيليفيلد مع يونيون برلين، وكولن مع أينتراخت فرانكفورت.