قال مدرب أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني، بعد الخسارة أمام متذيل ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم ليفانتي بهدف نظيف في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ 21 من المسابقة، إنهم لعبوا مباراة سيئة وأهدروا «فرصة رائعة»، لكنه طالب الآن بالتزام الهدوء على أن يجري حديثا في وقت لاحق حول الوضع الراهن.



وفي تصريحات صحافية بعد المباراة، أوضح سيميوني باختصار «لعبنا مباراة سيئة وأهدرنا فرصة جيدة لوضع أنفسنا في وضع أفضل. الآن سيتعين علينا بذل جهد مضاعف للخروج من الحالة الراهنة».



وأضاف: «الهزائم دائما ما تؤلم في لحظة حدوثها.. نلتزم الهدوء، وسنتحدث في وقت لاحق لبعض الوقت لنرى قليلا ما أفكر به وأشعر به». وأوضح المدرب أنه لا يرى الفريق يعاني من حالة اكتئاب. وأردف قائلا: «دائما ما أرى الفريق يلعب بحماس وحافز جيدين. لقد جئنا من فوز صعب ومعقد، وكان من الممكن أن يكون لقاء ليفانتي قفزة لتحسين وضعنا، لكن لم نعرف كيف نستفيد من الفرصة مرة أخرى».



وارتدى غونزالو ميليرو ثوب البطولة في اللقاء عقب تسجيله هدف الفوز لليفانتي في الدقيقة 54.



وارتفع رصيد ليفانتي إلى 14 نقطة، لكنه استمر في ذيل الترتيب بفارق 10 نقاط خلف مراكز الأمان، فيما تجمد رصيد «الأتلتي» عند 39 نقطة، ليبقى في المركز الخامس.



هذا، وتنطلق مساء اليوم مباريات المرحلة الـ 25 من المسابقة بإقامة لقاء وحيد يجمع بين إلتشي ورايو فايكانو، فيما تستكمل المباريات غدا السبت، حيث يلعب غرناطة مع فياريال، وأوساسونا مع أتلتيكو مدريد، وقادش مع خيتافي، وريال مدريد مع ديبورتيفو ألافيس.



ويدخل «الملكي» مباراته أمام ألافيس وهو محطم المعنويات بعدما تلقى هزيمة قاتلة على يد باريس سان جرمان 0-1 في دوري أبطال أوروبا.



وسبق أن سقط ريال مدريد المتصدر لترتيب «الليغا» برصيد 54 نقطة وبفارق 4 نقاط عن أقرب مطارديه إشبيلية، في فخ التعادل السلبي بالجولة الماضية من الدوري الإسباني أمام فياريال.