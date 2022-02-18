أكد مدرب ليفربول الانجليزي، يورغن كلوب، أن أداء فريقه في الفوز خارج دياره على إنتر ميلان (2-0) على ملعب «سان سيرو» في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ربما لم يكن الأفضل له.



وقال كلوب في تصريحات لشبكة «بي تي سبورت»: «مباراة بدنية بشكل لا يصدق وكان علينا إيجاد طريقة، أعتقد أننا بدأنا بشكل جيد حقا. ولعبنا حول تشكيلتهم. ثم جاؤوا قليلا باللعب المباشر والتحويل للاعتماد على الظهيرين. لم ندافع عن هذا بشكل جيد وكان الظهيران دائما في مواجهة ثنائية».



وأضاف: «الأمر لا يعمل بشكل صحيح هكذا، في مباراة مثل هذه عليك الاحتفاظ بالكرة لفترة أطول ولم يحدث ذلك بما يكفي. لكن لا يمكنك المجيء إلى هنا وتأمل أن تحظى بيوم رائع واعتبار ذلك الفرصة الوحيدة لتحقيق نتيجة. لكن اليوم (أول من أمس الثلاثاء) جيد بما يكفي لنحقق فوزا مستحقا لأننا سجلنا هدفين رائعين».



وأشار كلوب إلى سبب استبدال المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا بين الشوطين بقوله: «أنا سعيد بكل شيء باستثناء خروج ديوغو بسبب شيء ما حول رباط الكاحل. كان يمكنه اللعب وهذا ربما علامة جيدة، كان الكاحل منتفخا عند الاستراحة، لذا اضطررنا إلى التغيير».



وبدا الفصل الأول من المواجهة بين البطلين السابقين في طريقه الى التعادل السلبي قبل أن يخطف البديل البرازيلي روبرتو فيرمينو هدف التقدم في الدقيقة 75، ثم أتبعه المصري محمد صلاح بالثاني في الدقيقة 83، لتتعقد كثيرا مهمة إنتر العائد الى الأدوار الإقصائية لأول مرة منذ موسم 2011-2012.



بايرن تفادى فخ سالزبورغ



وفي مباراة اخرى، نجا بايرن ميونيخ الألماني من فخ نمساوي وأدرك التعادل أمام سالزبورغ 1-1 في الوقت القاتل. وافتتح جونيور أدامو التسجيل لسالزبورغ (21)، فيما أحرز كومان هدف التعادل لبايرن (90).



وأفصح مدرب بايرن ميونيخ، جوليان ناغلسمان، عن نقطة ضعف فريقه خلال مواجهة سالزبورغ، حيث تحدث المدرب الألماني لصحيفة «بيلد»، قائلا «لقد تحسنا في الشوط الثاني بعدما كنا عرضة للأخطاء في الشوط الأول».



وأشار مدرب بايرن إلى ضعف الجبهة اليمنى لفريقه في الناحية الدفاعية، مضيفا «لقد ظهرنا سيئين في هذا الجانب، خاصة في لقطة الهدف». ومن المقرر أن تقام مباراتا الإياب في الثامن من مارس المقبل.