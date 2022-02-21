مبارك الخالدي



تترقب الجماهير الرياضية مساء اليوم الاجتماع الحاسم للجنة الفنية باتحاد كرة القدم والذي سيعقبه الإعلان عن أسماء الجهازين الفنيين لمنتخبينا الوطنيين الأول والأولمبي. وكانت اللجنة قد أرجأت اجتماعاتها الأسبوع الماضي نظرا لسفر احد أعضائها. وتسابق اللجنة الزمن لحسم أسماء المدربين وإقرار البرنامج الإعدادي للمنتخبين الأول والأولمبي مع تحديد مواعيد التجمع للاعبين.



ويستعد الأزرق لاستضافة مجموعته في تصفيات كأس آسيا 2023 والتي ستنطلق خلال الفترة من 6 الى 14 يونيو المقبل، علما أن مراسم القرعة الخاصة بالاستحقاق الآسيوي ستجرى الأسبوع المقبل، بينما يتأهب منتخبنا الأولمبي للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة في الكويت مايو المقبل، وكذلك المشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة المقررة في أوزبكستان خلال الفترة من الأول من يونيو وحتى 19 منه، حيث حل منتخبنا في المجموعة الثانية الى جوار منتخبات أستراليا والعراق والأردن. ومن المتوقع أن يستعين اتحاد كرة القدم بالأسماء المطروحة محليا، ومنها المدربان الوطنيان محمد إبراهيم واحمد عبدالكريم ومدرب كاظمة الصربي داركو نيستروفيتش ومدرب الفحيحيل الكرواتي داليبورستاركيفيتش. حيث سيتم التعاقد مع مدرب متفرغ للمنتخب الأول بعقد لمدة ٤ أشهر.