عبدالعزيز جاسم



أنهت إدارة كاظمة تعاقدها مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم الصربي داركو نيستروفيتش وتعاقدت مع مواطنه زيلكو ماركوف الذي سبق أن قاد التضامن لكن لم تكن نتائجه جيدة، لذلك لم يكمل المشوار مع أبناء الفروانية.



وكما كان متوقعا لم ينتظر البرتقالي كثيرا لإقالة داركو بسبب المشاكل الإدارية التي حدثت قبل انطلاق القسم الثاني من الدوري الممتاز ما تسبب في تعادل الفريق في مباراتين وفقدانه الصدارة لمصلحة الكويت.



وذكرت مصادر أن المدرب داركو في طريقه لتدريب الأزرق الأولمبي، أو من المحتمل الاستعانة به لقيادة الأزرق الأول في فترة التوقف الدولي «فيفا دي» المقبلة، وذلك بعد ما حقق نتائج لافتة في الدوري مع كاظمة.