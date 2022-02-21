يحيى حميدان



عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي التضامن تدريباته مساء امس عقب الحصول على يوم راحة بعد الهزيمة من الكويت 1-5 الجمعة الماضي ضمن الجولة الـ 11 من دوري «STC» الممتاز.



ويعمل الجهاز الفني بقيادة المدرب السلوفاكي رومان بيفارنيك على التحضير للمباراة المقبلة امام اليرموك يوم 3 مارس المقبل والتي ستكون مهمة في صراع البقاء ضمن دوري الأضواء.



ومن جهته، قال عضو مجلس إدارة نادي التضامن رئيس جهاز الكرة فهد دابس ان الهزيمة أمام الكويت لن تحبطنا وستجعلنا نعود أقوى في المباريات المقبلة المهمة.



وأضاف دابس في حديث خاص مع «الأنباء»: «فضلنا إراحة بعض العناصر الأساسية في مباراة الأبيض ومنهم على سبيل المثال مشعل الشمري بعد عودته قبل ايام من الإصابة، بالإضافة الى الحارس سعود القناعي بسبب حصوله على إنذارين وتخوفنا من غيابه عن لقاء اليرموك».



وأردف: «يجب الإشارة كذلك الى أن 5 لاعبين من التشكيلة الأساسية كانوا يمتلكون إنذارين وبالتالي خاضوا المباراة بحذر ولم يتحصلوا على الإنذار الثالث، وهذه عوامل أثرت على تركيز لاعبينا».