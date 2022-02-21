هادي العنزي



أكد المنسق الإعلامي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الصليبخات مساعد عبدالله في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن الصليبخات تحسن كثيرا بقيادة المدرب الوطني مالك القلاف، مضيفا أن الفريق ظهر في المباريات الأخيرة بشكل مغاير عما كان عليه في الفترة السابقة، ولعل النتائج الأخيرة خير دليل على ذلك، باستثناء مباراة خيطان التي شهدت مشاركة العديد من اللاعبين الشباب لتجربتهم، والوقوف على مستواهم تحضيرا لمشاركة فاعلة في بطولة كأس سمو ولي العهد، مشيدا بالروح العالية، والتزام اللاعبين بحضور التدريبات اليومية، رغم فقدان الأمل في المنافسة على المراكز الأولى في الدوري.



ولفت الى أن غياب 7 لاعبين دفعة واحدة، كان السبب الرئيس وراء خسارة فريقه من خيطان 2-4 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 13 لدوري stc للدرجة الأولى.