ناصر العنزي



تستأنف اليوم مسابقة كأس سمو ولي العهد بإقامة مباراتين ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة، تجمع الأولى الفحيحيل مع خيطان على ملعب عبدالله الخليفة بنادي اليرموك، وفي الأخرى ستكون المنافسة شديدة بين السالمية والنصر على ملعب محمد الحمد للتأهل إلى نصف النهائي.



وفي مباراة الفحيحيل وخيطان فالأول تجاوز الجهراء والثاني من فرق الدرجة الأولى أخرج كاظمة بركلات الترجيح في الدور التمهيدي، لذلك لن يفرطا اليوم في مثل هذه الفرصة التي تؤهل أحدهما الى الدور نصف النهائي، وقد تعرض الفحيحيل قبل أيام لهزيمة قاسية من النصر برباعية لم تكن في الحسبان وأخرت ترتيبه أيضا في الدوري، وعلى مدربه داليبور أن يعيد حساباته التكتيكية وخصوصا في خط الدفاع، أما خيطان فيبحث عن موطئ قدم في نصف النهائي وفرصته جيدة اليوم إذا أحسن في لعبه مثلما كان عليه في مباراة كاظمة.



وفي مواجهة السالمية والنصر فالسماوي أقصى القادسية، والعنابي عبر الساحل في الدور التمهيدي بعد ما قاد المدرب محمد ابراهيم فريقه السالمية إلى تحقيق نتائج مميزه في الدوري لكنه تعرض لخسارة مفاجئة قبل أيام في الدوري أبعدته عن المقدمة قليلا، وسيضع إبراهيم ولاعبوه كل ثقلهم في هذه البطولة لتحقيق اللقب بعدما ابتعد السماوي عن منصات التتويج.



أما النصر فقد استعاد عافيته بعد فوزه «الرباعي» على الفحيحيل في الجولة الماضية بالدوري، وتميز لاعبوه مشاري العازمي ومحمد دحام إلى جانب تكاتف اللاعبين في تصحيح صورة الفريق بقيادة المدرب محمد المشعان.