يعقوب العوضي



يلتقي فريق الكرة الطائرة بنادي الكويت مع فريق الكامل والوافي العماني في الـ 5 مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية في الدور التمهيدي من بطولة الأندية العربية الـ40.



وكان الأبيض قد تلقى أول خسارة له في البطولة من الريان القطري في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس ضمن الجولة الثانية بثلاث أشواط نظيفة.



ويمني الأبيض النفس بتضميد جراحه والوقوف من جديد وحصد نقاط المباراة لتعزيز فرص تأهله إلى الأدوار النهائية رغم صعوبة المهمة. من جانب آخر، قامت إدارة نادي الريان القطري بتكريم لاعب الكويت ومنتخبنا الوطني عبدالله جاسم على هامش مباراة الأبيض مع الريان الذي كان جاسم يلعب ضمن صفوفه، في مبادرة لاقت استحسان بعثة الأبيض.