مبارك الخالدي



واصل فريق الكويت تحت 20 سنة لكرة القدم صدارته لبطولة دوري الشباب في ختام منافسات الجولة السابعة من البطولة والتي جرت منافساتها مساء اول من امس، حيث تمكن الابيض من الفوز على فريق الجهراء 2-0 ليرفع رصيده الى النقطة 18 وظل الخاسر عند رصيده السابق بـ 10 نقاط في المركز السادس.



وواصل كاظمة مطاردته للمتصدر بعد التغلب على فريق الشباب 3-0 ليرفع البرتقالي رصيده الى 16 نقطة وتجمد رصيد الشباب عند 3 نقاط، وجاء السالمية في المركز الثالث برصيد 14 نقطة بعد تعادله السلبي مع التضامن الذي حل في المركز 11، كما حقق العربي فوزا مهما على فريق النصر 4-2 ليحافظ الاخضر على مركزه الرابع بـ13 نقطة وبقي العنابي في مركزة السابع برصيد 9 نقاط.



ونجح القادسية بقيادة مدربه الجديد خالد أحمد في الفوز على فريق اليرموك 2-1 ليرفع الأصفر رصيده الى 13 نقطة في المركز الخامس وظل الخاسر عند رصيده السابق بـ5 نقاط في المركز الـ13، وتعادل فريق الساحل مع خيطان 1-1 ليرتفع رصيده الى النقطة 8 في المركز الثامن يليه خيطان في المركز التاسع بـ6 نقاط، وانتهى اللقاء الذي جمع فريقي الفحيحيل وبرقان بالتعادل السلبي ليحل الفحيحيل في المركز العاشر بـ6 نقاط وبرقان في المركز الـ12 برصيد 5 نقاط.