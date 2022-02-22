مبارك الخالدي



يفتقد الجهاز الفني للاخضر في مباراة اليوم أمام الصليبخات في دور الثمانية ببطولة كأس سمو ولي العهد جهود لاعبيه علي خلف واحمد ابراهيم وعبدالله حسن بداعي الاصابات، وتتفاوت اصابات لاعبي الاخضر بين الشد العضلي القوي والاجهاد وقطع بالوتر الداخلي للركبة للمدافع احمد ابراهيم.



وفي المقابل، تشهد صفوف الفريق عودة الظهير محمد فريح الذي غاب عن مواجهة الديربي بسبب تراكم البطاقات، ويعد فريح من ابرز مفاتيح اللعب التي يعول عليها المدرب الكرواتي انتي ميشا الذي يسعى الى عبور مواجهة اليوم بأقل الخسائر البدنية نظرا للمجهود الكبير الذي بذله لاعبوه الاسبوعين الاخيرين، وخوض الفريق عددا من المباريات القوية في بطولة الدوري، الامر الذي تفاعل معه الجهاز الطبي للفريق بقيادة د. انور محمد علي اذ يبذل جهودا مضاعفة لاتمام عمليات الاستشفاء والتعافي للاعبين .