يكشف الاتحاد الرياضي الكويتي المدرسي والتعليم العالي في العاشرة من صباح اليوم عن قرعة منافسات دورة الألعاب الرياضية الأولى للتعليم العالي، في مقر بنك الكويت الوطني الشريك الاستراتيجي للاتحاد، والتي تأتي ضمن استراتيجية الاتحاد 2021 - 2025 التي أعلن عنها خلال ديسمبر الماضي، من أجل دعم الرياضة الكويتية بالعديد من المواهب خلال الفترة المقبلة، بالإضافة الى تحقيق رغبة القيادة السياسية في بناء جيل جديد من الشباب، والاهتمام بهم لتمثيل الكويت في المحافل الخارجية.

وستقام منافسات الدورة خلال الفترة من 8 الى 31 المقبل بمشاركة 690 لاعبا ولاعبة، من خلال 6 ألعاب هي كرة القدم العشبي رجال - كرة القدم صالات رجال ونساء - كرة السلة نساء - كرة الطائرة رجال ونساء.

ووضعت اللجنة العليا للدورة برئاسة فيصل المقصيد رئيس الاتحاد وفهد الخليفة رئيس لجنة التعليم العالي - عضو مجلس الإدارة د.أحمد الحمدان أمين عام الاتحاد، آلية المنافسات من خلال إقامة منافسات كرة القدم العشبية رجال والتي يشارك بها 12 فريقا إلى 3 مجموعات، يتأهل أول وثاني كل مجموعة، بجانب أفضل فريقين في المركز الثالث إلى دور الـ 8.

ومن جانبه، أكد د.أحمد الحمدان ان مجلس إدارة الاتحاد سخر كل الإمكانيات المادية والبشرية من أجل إنجاح النسخة الأولى لدورة الألعاب الرياضية للتعليم العالي، وقال: نتطلع الى استمرارها خلال السنوات المقبلة من أجل دعم الشباب الرياضي داخل مؤسسات التعليم العالي لتأهليهم رياضيا بخلق روح التنافس والتقارب بين الجامعات على كل المستويات.