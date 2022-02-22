هادي العنزي



بركلات الجزاء الترجيحية، تأهل الفحيحيل إلى الدور نصف النهائي لكأس ولي العهد بعد تغلبه على خيطان بنتيجة 6-5، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ستاد «عبدالله الخليفة» بنادي اليرموك، لينتظر الفائز من مواجهة الكويت والشباب اليوم.

الشوط الأول لمواجهة الدور ربع النهائي جاء سلبيا في أغلب مراحله، اجتهادات فردية متواضعة من لاعبي الفريقين، كادت أن تغير النتيجة، لكن لم يكتب لأي منها النجاح، لعل أبرزها تسديدة البرازيلي وليام ميلو من خارج منطقة الجزاء، لكن براعة الحارس خالد العجاجي حولتها إلى ركلة ركنية (28)، فيما كان زميله في مرمى خيطان أحمد الدوسري قارئا جيدا لتمريرات الفحيحيل، فخرج مبكرا مغلقا المرمى في وجه سيدريك هنري، ليبطل افضل محاولات خصمه، وأكثرها خطورة، ومضت أغلب فترات الشوط بين نقل بطيء، وجمل فنية لم تكتمل، لينتهي الشوط كما بدأ.



بداية الشوط الثاني، وحتى الدقيقة الـ 72 منه، لم يشكل كلا الفريقين تهديدا حقيقيا لمرميي الدوسري والعجاجي، بعدما انحصر اللعب وسط الملعب، رأسية الإسباني ندياي كسرت «السلبية»، لكنها مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى الفحيحيل، لتؤكد أفضلية نسبية لفريقه، واستمر التحفظ الدفاعي لكلا الفريقين لتذهب المباراة إلى شوطين إضافيين، بعد انتهاء «الثاني» بذات نتيجة البداية.



بدأ الفحيحيل أكثر فعالية في الشوط الإضافي الأول، وكان الأقرب للتسجيل، لكن تواجد الحارس الدوسري في المكان المناسب، منع من وصول رأسية سيدريك هنري إلى شباكه (98)، لينتهي الشوط الإضافي الأول سلبيا، ولم يستطع الفريقان التسجيل، ليتجها إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت إلى الفحيحيل.