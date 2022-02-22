يعقوب العوضي



يلتقي فريق الكرة الطائرة بنادي كاظمة مع الأولمبي الجزائري في الواحدة ظهر اليوم ضمن منافسات الدور التمهيدي من البطولة العربية للأندية الأبطال بنسختها الـ 40 والمقامة في تونس. ويسعى كاظمة الى التأهل للدور الثاني وخطف نقاط الفوز بقيادة مدربه البرازيلي فابيانو وبخبرة لاعبيه عبدالعزيز السليم، وعبدالرحمن المطوع والمحترف الدومنكاني سانتوس.



وقد تعرض البرتقالي لخسارة في مباراته الافتتاحية أمام الترجي وتعتبر مباراته اليوم مصيرية وحاسمة لما تحمله من تحديد لمستقبل الفريق في البطولة.



وكان فريق الكويت قد فاز على الأهلي طرابلس التونسي بنتيجة 3-2 ورفع رصيده إلى 5 نقاط في اللقاء الذي جمعهما مساء أول من أمس. وقد تعرض لاعب الكويت عبدالله بوفتين لإصابة أبعدته عن مباراة الفريق الأخيرة، ومن المقرر إجراء فحوصات طبية للوقوف على مدى خطورتها.