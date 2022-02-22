ناصر العنزي



يتحدد اليوم الطرفان الآخران للمربع الذهبي لكأس سمو ولي العهد بإقامة مباراتين، حيث يلتقي العربي مع الصليبخات على ملعب نادي الكويت، وفي المباراة الأخرى يخوض الكويت حامل اللقب أول مباراة له أمام الشباب على ستاد صباح السالم.



وفي مباراة العربي والصليبخات يسعى الأخضر إلى تأكيد قدرته للمنافسة على اللقب بعد ان تخطى الدور التمهيدي بثلاثية في مرمى التضامن، كما انه المرشح للفوز في مباراة اليوم نظرا للفارق في القدرات بينه وبين خصمه أحد فرق الدرجة الأولى، وكان الأخضر قد حقق فوزا مثيرا على منافسه القادسية في الجولة الماضية في الدوري وقبلها فاز بكأس السوبر على حساب الكويت، وقد أكمل مدربه الكرواتي انتي ميشا ولاعبوه الاستعداد لتخطي مباراة اليوم إلى نصف النهائي.



ولا شك ان الترشيحات تقف إلى جانبه لكن كرة القدم حبلى بالمفاجآت وخصوصا في مسابقة الكأس التي تقام بنظام خروج المغلوب، وبات العربي فريقا منظما يلعب كرة هجومية وقادرا على تهديد الخصم، ويمتلك عناصر ذات قدرات عالية في التسجيل وإرباك دفاع الخصم مثل السنوسي الهادي ومحمد الصولة وعلي خلف وبندر السلامة ووليد الشعلة، أما الصليبخات فقد تخطى برقان في الدور التمهيدي بهدف ويدخل اليوم بإشراف المدرب مالك القلاف في مواجهة صعبة تتطلب منه تحصين دفاعه وعدم المجازفة بالهجوم المبكر.



وفي المباراة الثانية، يخوض الكويت مهمته الأولى للدفاع عن لقبه وهو قادر على ذلك لما تضمه صفوفه من عناصر خبرة وشباب إلى جانب قدرة مدربه نبيل معلول على التعامل مع المباريات بهدوء وثقة، حيث يتصدر الدوري الممتاز حاليا بفارق الأهداف عن العربي بعد فوزه على التضامن بخماسية.



من جانبه، فإن الشباب يسعى إلى إحداث مفاجأة وإحراج حامل اللقب بعد ما تحسنت حالته وحقق الفوز على السالمية في آخر مباراة له في الدوري.